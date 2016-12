Betriebsvermögen

12.06.2012 | News Umsatzsteuer

Übertragung von Vermögensgegenständen in Sonderbetriebsvermögen ist umsatzsteuerpflichtig

Vermietet ein Einzelunternehmer Vermögensgegenstände an eine Personengesellschaft, an der er beteiligt ist, kommt es ertragsteuerlich nicht zum Aufdecken stiller Reserven. Umsatzsteuerlich nimmt aber das FG Sachsen-Anhalt einen Entnahmevorgang an.mehr