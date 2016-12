Vermietung und Verpachtung

13.09.2016 | News Steuern

Vermietung an Angehörige: So wird die ortsübliche Miete berechnet

Bild: Corbis

Bei verbilligter Vermietung an Angehörige kann der Vermieter Werbungskosten nur dann in voller Höhe abziehen, wenn die Miete mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Miete beträgt. Dabei kommt es auf die ortsübliche Warmmiete (ortsübliche Kaltmiete plus umlagefähige Betriebskosten) an.mehr