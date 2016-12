Verlustverrechnung

19.12.2016 | News BFH Kommentierung

Verfassungsmäßigkeit der Verlustausgleichsbeschränkung nach § 2b EStG 1999

Die Verlustausgleichsbeschränkung von negativen Einkünften aus der Beteiligung an sog. Verlustzuweisungsgesellschaften ist in den Fällen mit dem Grundgesetz vereinbar, in denen Anlegern versprochen wurde, dass der Steuervorteil bereits im ersten Jahr die Höhe des eingesetzten Kapitals erreicht.