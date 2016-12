04.11.2015 | News Unternehmen

Alstria kauft weitere vier Prozent der DO Deutsche Office AG

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Alstria Office REIT-AG hat von den ehemaligen Mehrheitsaktionären der DO Deutsche Office AG weitere sieben Millionen Aktien erworben. Das entspricht rund vier Prozent des Grundkapitals der DO Deutsche Office AG. Damit erhöht sich die Beteiligung der Alstria an der DO Deutsche Office AG auf 94,6 Prozent. Im Zuge der Übernahme wurden der Aufsichtsrat und der Vorstand der Deutschen Office umbesetzt.mehr