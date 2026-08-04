Immobilienunternehmen

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Haufe Shop: Erläuterungen zur Rechnungslegung der Wohnungsunternehmen
Erläuterungen zur Rechnungslegung der Wohnungsunternehmen

Die neue Auflage des Standardwerks beschreibt neben den Richtlinien für das Rechnungswesen auch den Jahresabschluss und Lagebericht bis hin zur Offenlegung speziell für die Wohnungswirtschaft. Alle Änderungen im Jahresabschluss sind berücksichtigt.
Haufe Shop: KI-Anwendungen für Immobilienmakler
KI-Anwendungen für Immobilienmakler

Es geht um die Einsatzmöglichkeiten von KI speziell für Maklerbüros - ob im CRM-System, bei der Texterstellung oder bei Bildern und Videos. Anhand von Beispielen gibt es Impulse zur Optimierung von Routineaufgaben und wertvolle Einblicke, um Arbeitsabläufe zu verbessern und Kosten zu senken. 
Fachbeiträge & Kommentare
Makelnder Verwalter / Zusammenfassung
Lexikonbeitrag
Vorwort zur 4. Auflage der Erläuterungen zur Rechnungslegung der Wohnungsunternehmen
Beitrag
Vorwort zur 10. Auflage des Kommentars zum Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft
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Erläuterungen des Inhalts d... / 61 Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken
Lexikonbeitrag
Keine Entschädigung für verspätete und unvollständige Auskunft nach der Datenschutzgrundverordnung
Urteilskommentierung
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