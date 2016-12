Immobilienunternehmen

29.09.2016 | News Unternehmen

Zweiter IPO-Versuch: Corestate plant Börsenstart am 4. Oktober

Bild: MEV Verlag GmbH

Die Corestate Capital Holding mit Sitz in Luxemburg will am 4. Oktober an die Frankfurter Börse gehen. Geplant ist die Erstnotiz im Entry Standard. Dabei sollen 12,61 Millionen Aktien in den Handel einbezogen werden.mehr