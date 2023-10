Cybersecurity: Von vielen Immobilienunternehmen unterschätzt

Jedes zehnte Immobilienunternehmen in Deutschland meldet mehr als 50 Cyberangriffe pro Jahr, wie eine Studie von Grant Thornton zeigt. Und knapp die Hälfte der Firmen war in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einer Hacker-Attacke ausgesetzt. Den meisten anderen fehlen schlicht die Daten.

Etablierte Sicherheitsstandards sind auch in der Immobilienwirtschaft angekommen. Dementsprechend findet Cybercrime in den Unternehmen kein offenes Einfallstor, heißt es in der Studie von Grant Thornton. Doch in der Umfrage habe sich gezeigt, dass bei vielen der Unternehmen die Sensibilisierung für IT-Sicherheit noch nicht zufriedenstellend ausgeprägt ist. "Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer für Cyberattacken höher ist als die Rückmeldungen der Unternehmen es widerspiegelt", schreiben die Autoren.

Von den Immobilienunternehmen in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten 45 Prozent mindestens eine Cyberattacke festgestellt, jedes zehnte Unternehmen meldete mehr als 50 Angriffe pro Jahr. Nur 23 Prozent der Immobilienunternehmen können belegen, dass es keinen Angriff aufs IT-System gab.

Cybersecurity: Bedarf an innovativer Sicherheitsarchitektur

Dementsprechend schätzt mehr als jede dritte (37 Prozent) Unternehmen die Gefahr von Cybercrime als hoch bis sehr hoch ein. Umfängliche Maßnahmen fanden jedoch flächendeckend bislang nicht statt. Knapp die Hälfte (44 Prozent) der Befagten sieht das Personal als mäßig bis gar nicht sensibilisiert für das Thema Cybersecurity, nur zwei Prozent haben schon einmal Hacking-Simulationen angewendet.

"Die Immobilienwirtschaft in Deutschland ist bei Cybersicherheit zwar nicht völlig unvorbereitet, hat aber noch nicht das immense Risikopotenzial erkannt", sagt Florian Scheriau, Partner bei Grant Thornton und zertifizierter Cybersecurity-Experte. Die Grundausstattung von Virenscanner, Firewall und Spam-Filter sei vorhanden, doch spezielle Lösungen wie Authentifizierungs- oder XDR-Software sei nur bei einer Minderheit der Unternehmen im Einsatz. "Ebenfalls wenige Unternehmen wenden eine Vertraulichkeits-Klassifizierung von Daten oder die Simulation von Hacking-Angriffen an."

Jedes vierte Immobilienunternehmen wiegt sich in Scheinsicherheit

Generell ist Cybersecurity laut Grant Thornton noch kein Thema auf Entscheiderebene. Mehr als jedes vierte (26 Prozent) kann keine Angaben zu Cyberangriffen machen, rund ein Drittel (34 Prozent) hat sich noch keine Gedanken über entsprechende Budgets gemacht.

"Viele Unternehmen wiegen sich in einer Scheinsicherheit, da Cybersecurity bei ihnen noch nicht prominent auf der Agenda steht", ergänzt Scheriau. Immerhin 48 Prozent arbeiten demnach jedoch bereits mit einem externen Spezialisten zusammen. Solche Partnerschaften können dem Experten zufolge zu den besonders wirksamen Schutzmaßnahmen gegen die oft verheerenden Angriffe gehören. Eine effektive Sicherheitsstrategie benötige nur geringe Ressourcen und sei auch für die kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) der Immobilienwirtschaft erschwinglich.

IT-Sicherheit: Von Outsourcing bis Hacking-Simulation

Die Ausgliederung der IT-Sicherheit an einen externen Spezialisten ist laut Grant Thornton naheliegend. Gerade Bestandshalter und Asset Manager sind den Studienergebnissen zufolge der zunehmenden webbasierten Gebäudeautomation gefordert, geeignete und effektive Maßnahmen zu treffen.

Eine weitere Möglichkeit sind den Autoren zufolge Mitarbeiterschulungen, die mögliche Risikoszenarien bis hin zu Hacking-Simulationen umfassen. Davon abesehen, dass besonders sensible Daten mittels einer Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden sollten, ist eine Datenstrategie für Immobilienunternehmen wichtig, die Daten priorisiert und exklusive Zugriffsrechte etabliert.

Methode

An der branchenweite Online-Umfrage zu Cybersecurity in der Immobilienwirtschaft von Grant Thornton haben sich 65 Unternehmen verschiedener Größen und unterschiedlicher Wertschöpfungsbereiche beteiligt, vornehmlich auf Vorstands- oder Abteilungsleitungsebene. Abgeschlossen wurde die Umfrage im Juli 2023.

Studie "Cybersecurity in der deutschen Immobilienwirtschaft. Ein unterschätztes Risiko"





Das könnte Sie auch interessieren:

Smart Home: Wenn Hacker über Staubsauger Daten klauen