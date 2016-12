Cyberkriminalität

11.11.2016 | News BSI-Lagebericht

Cyberattacken in Deutschland nehmen drastisch zu

Bild: elektraVision AG

Cyber-Kriminelle nutzen immer häufiger Schwachstellen in Software und Geräten aus, um IT-Systeme in Deutschland zu attackieren. Vor allem die Bedrohung durch Erpresserprogramme ("Ransomware") habe sich seit Ende 2015 deutlich verschärft, geht aus dem Lagebericht 2016 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hervor.mehr