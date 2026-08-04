Kanzleiorganisation

Personalmagazin Kanzleien im Arbeitsrecht
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Kanzleien im Arbeitsrecht: Übersicht, Trends, Profile

Konjunkturell schwierige Zeiten sind immer auch Zeiten der Unruhe und Unsicherheit in den Unternehmen. Weil es kein Handbuch dafür gibt, wie man das eigene Unternehmen aus einer Krise heraussteuert, ist es gut, dass es Berater gibt, auf die man zurückgreifen kann. Für die arbeitsrechtlichen Themen, die sich bei allen Maßnahmen ergeben, die Auswirkungen auf die Beschäftigten haben, ist eine gute arbeitsrechtliche Beratung wertvoll. Die nunmehr sechzehnte Auflage dieses Kompendiums soll bei der Auswahl des passenden arbeitsrechtlichen Beraters helfen.
Businessarbeiter haben ein Meeting
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In eigener Sache

Mandanteninformation in Steuerkanzleien: Kommunikation, die Vertrauen schafft

Mandanten erwarten von ihrem Steuerberater nicht nur Fachkompetenz, sondern auch eine verständliche, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kommunikation – idealerweise digital und individuell. Dabei geht es weniger darum zu beeindrucken als darum zu verstehen – sowohl fachlich als auch menschlich. Mit Angeboten wie Haufe SteuerBriefing gelingt es Kanzleien, diesen Erwartungen gerecht zu werden.
André Friedemann
André Friedemann
Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse

Tipps zur FAIT-Prüfung: "Lebe es und hole dir dann den Titel"

Seit nunmehr vier Jahren bieten die Steuerberaterkammern die Fortbildung zum "Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse (FAIT)" an. Welche Inhalte die Qualifizierung in den Blick nimmt, wie die Prüfung abläuft und was danach auf die erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten wartet, weiß StB André Friedemann, Partner der Hecht + Friedemann Steuerberatungsgesellschaft in Zell am Harmersbach in Baden-Württemberg. Er sitzt von Beginn an in der Prüfungskommission und treibt das Thema auch im eigenen Haus voran.
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