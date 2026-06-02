Podcast: Wie Kanzleien gesunde Kulturen schaffen

Wenn Mitarbeitende brennen, spürt die ganze Kanzlei das. Host Florian D. Weber spricht mit Jonas Keil, Mitgründer von Nilo, über Prävention, psychologische Sicherheit und die Frage, was Arbeitgeber konkret tun können.

Krankentage wegen psychischer Erkrankungen haben sich in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Burnout-Raten steigen. Und wer einen Therapieplatz braucht, wartet oft ein halbes Jahr oder länger – wenn er überhaupt einen findet.

Genau diese Lücke hat Jonas Keil dazu gebracht, 2019 das Unternehmen Nilo zu gründen. Der Ausgangspunkt war persönlich: Ein enger Freund erkrankte an Depressionen. Keil erlebte hautnah, wie schwer es war, Hilfe zu finden – und wie stark das Thema damals noch stigmatisiert war.

Heute unterstützt Nilo Unternehmen dabei, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zugänglicher zu machen. Im Gespräch mit Host Florian D. Weber erklärt Keil, wie das konkret funktioniert.

Prävention schlägt Krisenintervention

Ein zentrales Thema der Folge: Viele Unternehmen handeln erst, wenn es wirklich kracht – wenn eine Führungskraft ausfällt oder die Krankheitszahlen nicht mehr zu ignorieren sind. Dabei wäre früher besser.

Keil beschreibt, dass 85 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer auf der Nilo-Plattform präventiv Hilfe suchen. Sie kommen mit Überlastung, Konflikten oder privaten Krisen – noch bevor eine Diagnose im Raum steht. Nur 15 Prozent befinden sich bereits in einem Zustand, der klinisch behandlungsbedürftig wäre.

"Bestenfalls habe ich ein Unternehmen, wo die Leute reingehen – und wenn sie rausgehen, geht es ihnen besser oder zumindest nicht schlechter", sagt Keil im Gespräch.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.