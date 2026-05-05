Fehler gehören zum Alltag – in Kanzleien genauso wie im Cockpit. Doch warum suchen Organisationen reflexartig nach Schuldigen, statt Fehlerketten zu analysieren? Pilot, Speaker und Autor Eckhard Jann erklärt im Podcast, warum das so ist.

In der aktuellen Folge von Verhör(t) spricht Podcast-Host Florian D. Weber mit Eckhard Jann, Pilot, Safety Manager und Host des Podcasts "Fehler Eins". Jann erklärt, warum Fehler fast nie an einem einzelnen Moment entstehen, warum das mittlere Management oft die größte Hürde für eine offene Fehlerkultur ist und weshalb mehr Regeln nicht zu mehr Sicherheit führen.

Bild: Haufe Online Redaktion Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Eckhard Jann beruflich mit Sicherheit, Entscheidungsfindung und der Analyse von Fehlerketten.

Sein Credo: "Der Fehler darf nicht den Menschen definieren." Wer nur auf das letzte Glied einer Fehlerkette schaue, verpasst die eigentliche Ursache und verschenkt die Chance, wirklich besser zu werden. Das gilt für Krankenhäuser und Fluggesellschaften genauso wie für Steuerkanzleien.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.