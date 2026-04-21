Achim Kremulat war 17 Jahre Steuerberater und Partner – bis sein Körper die Reißleine zog. Im Podcast "Verhör(t)" spricht er mit Host Florian D. Weber über mentale Gesundheit, Leistungsfähigkeit und die Frage, was in der Steuerbranche anders laufen müsste.

Pausen sind wichtig – das weiß in der Steuerbranche eigentlich jeder. Und trotzdem fällt der Mittagsspaziergang aus, der Sport wandert an die Randzeiten, das Handy liegt morgens als Erstes in der Hand. Achim Kremulat, der heute als Coach für Menschen aus der Steuerberatungsbranche arbeitet, kennt dieses Muster gut. Er erklärt, warum rationales Wissen allein kein Verhalten ändert: "Wir haben es einfach vorgelebt bekommen und dann haben wir es imitiert, ohne es zu hinterfragen." Tief verankerte Glaubenssätze, geprägt durch Kanzleikulturen und Vorbilder früherer Generationen, stehen einer gesünderen Arbeitsweise im Weg – auch bei Menschen, die es eigentlich besser wissen.

Achim Kremulat dreht dabei einen verbreiteten Gedanken zur Vorbildfunktion um: Wer als Kanzleiinhaber zwölf Stunden am Schreibtisch sitzt, setzt kein Vorbild – wer mittags das Handy weglegt, in Ruhe isst und danach spazieren geht, schon. Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachten genau, wie Führungskräfte mit ihrer eigenen Energie umgehen, und orientieren sich daran. Dass weniger Arbeit zu mehr Leistung führen kann, klingt paradox, deckt sich aber mit seiner Erfahrung: Je bewusster jemand arbeitet, desto produktiver wird er. Sein Ansatz in der Beratung folgt diesem Prinzip – erst eine Bestandsaufnahme, dann kleine, konsequente Schritte, die sich als neue Gewohnheiten festigen.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.