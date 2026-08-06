Steuerberatung

Katharina Grienberger
Katharina Grienberger
Job-Futuromat

"Einmal Gelerntes nützt nicht mehr für die gesamte Berufskarriere"

62 Prozent der Tätigkeiten, die Steuerberatende aktuell gemäß ihrer Berufsbeschreibung ausführen, sind durch KI ersetzbar. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ausgerechnet. Obwohl diese Zahl zunächst einmal alarmierend klingt, sollte sie nicht beunruhigen, findet eine der beiden Forscherinnen, die sie errechnet hat. Dr. Katharina Grienberger erklärt, warum das so ist, welche Dynamiken generell in der Arbeitswelt passieren und weshalb dies auch Chancen birgt.
Netz Schatten
Netz Schatten
Künstliche Intelligenz

Schatten-KI: Wenn Mitarbeitende digitaler arbeiten als die Kanzlei

Künstliche Intelligenz ist in Steuerkanzleien oft schon da, bevor sie offiziell eingeführt wurde. Nicht als groß angelegte Digitalisierungsinitiative, sondern eher spontan und pragmatisch. Sie wird von Mitarbeitenden für E-Mails, Textentwürfe, Recherchen, Zusammenfassungen oder die schnelle Überarbeitung von Formulierungen genutzt. Ein solcher Einsatz von KI-Tools außerhalb freigegebener Prozesse – auch Schatten-KI genannt – ist ein unterschätzter Risikofaktor in deutschen Steuerkanzleien.
Mayk Meier
Mayk Meier
Steuerberater im Porträt

Lizenzen, Gagen und Urheberrechte: Wenn Steuerrecht auf Musik trifft

Ohne klassischen Karriereplan, dafür aber mit dem langgehegten Wunsch, selbstständig zu arbeiten – so kam Steuerberater Mayk Meier zu seiner eigenen Kanzlei in Berlin. Genauso wie ihr Berater ist auch die Mandantschaft alles andere als gewöhnlich, denn in der Musik- und Entertainmentbranche kann es schon mal laut werden. Um die herben steuerlichen Realitäten kümmert sich derweil der Berater.
Wien
Wien
Steuerberater im Porträt

"In erster Linie Unternehmer und nur zufällig Steuerberater"

Mag. Edin Salihodžić und seine Frau Aldina Salihodžić führen seit 2015 in Wien ihre eigene Steuerberatungskanzlei. Gegründet auf der "grünen Wiese" beschäftigt diese mittlerweile rund 30 Mitarbeitende. Personalsorgen kennt die Kanzlei nicht – denn von Anfang an investierten die Salihodžićs bewusst in die Entwicklung von Menschen und setzten nicht nur auf formale Kenntnisse. Das prägte eine Unternehmenskultur, in der Profit nicht alles ist – und dennoch mit Spaß sehr gutes Geld verdient wird.
Frau geht an Uhren vorbei
Frau geht an Uhren vorbei
New Work in der Steuerkanzlei

"Die 4-Tage-Woche? Haben wir wieder abgeschafft!"

Workation am Gardasee, nachhaltige Prozesse und flexible Arbeitsmodelle: Kanzleiinhaber Armin Hampel und sein Team probieren vieles aus – doch nicht alles funktioniert. Die 4-Tage-Woche wurde nach einer intensiven Testphase wieder eingestellt. Im Interview erklärt Hampel, warum er lieber Unternehmer als klassischer Steuerberater ist und wie seine Mitarbeitenden von neuen Konzepten profitieren.
Fragezeichen Sprechblase Verwirrung Kommunikation Heft Stift
Fragezeichen Sprechblase Verwirrung Kommunikation Heft Stift
Studie

Auswirkungen von KI auf Geschäfts- und Honorarmodelle in Steuerberatungskanzleien

Eine von format C: consulting und der HM Business School durchgeführte Studie untersucht die Auswirkungen von KI und Automatisierung auf Geschäfts- und Honorarmodelle in Steuerberatungskanzleien. Ziel ist es, aktuelle Preisstrategien, technologische Einflüsse und strategische Anpassungen zu analysieren. Die Ergebnisse werden im Mai 2026 veröffentlicht, Teilnehmende erhalten den Bericht kostenfrei.
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Topaktuell kommentiert: Die Körperschaftsteuer
Körperschaftsteuer_Datenbank

GmbH, Konzern oder gemeinnützige Körperschaft – Fehler im Körperschaftsteuerrecht kosten Zeit und Geld. Der Dötsch kommentiert KStG & UmwStG präzise und praxisnah. Verfasst ausschließlich von Angehörigen der Finanzverwaltung – für maximale Rechtssicherheit. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen!
Steuern sparen: Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2025
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Diese Anleitung bietet Ihnen zuverlässige Erläuterungen zu den Vordrucken und viele Hinweise auf legale Steuersparmöglichkeiten, damit Sie die gesetzlich vorgesehenen Abzugsmöglichkeiten voll ausschöpfen können.
Erfolgreich umsetzen: Neue Arbeitswelt in der Steuerberatung
Neue Arbeitswelt in der Steuerberatung

Das Buch ist ein Wegweiser für alle, die ihre Kanzlei in eine moderne und zukunftsorientierte Arbeitsumgebung transformieren wollen. Es bietet Strategien und praktische Ratschläge, um die Vorteile von New Work voll auszuschöpfen und sich erfolgreich den neuen Herausforderungen zu stellen.
Fachbeiträge & Kommentare
Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / a) Betriebsvermögen
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Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / da) Berufsrecht, Berufsbild
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Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / b) Vermögensverwaltende Tätigkeit
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