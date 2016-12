E-Commerce

22.11.2016 | News Interview mit Nils Fischer

"Die letzte Meile nicht unterschätzen"

Bild: Liefery

Das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Lieferfactory betreibt mit Liefery eine Online-Plattform für "Same Day Delivery Services". Angeboten werden Direktfahrten und Tourenabwicklungen. acquisa spricht mit Geschäftsführer Nils Fischer über die logistischen Herausforderungen einer taggleichen Lieferung, aktuelle Entwicklungen und die wachsende Nachfrage nach einer Zustellung in Zeitfenstern.mehr