Der Vertrieb über das Internet wird immer wichtiger, denn die Zahl der Online-Shopper steigt. Deshalb nutzen viele Unternehmen den E-Commerce als weiteren Absatzkanal oder setzen gleich ganz auf Online.

Einkaufen im Internet ist für viele Menschen zur Normalität geworden. Gleichzeitig wird das Buhlen der Firmen um die Kunden intensiver. Um die Gunst der Internetnutzer zu gewinnen und sie von Interessenten zu Käufern im eigenen Shop zu machen, muss einiges beachtet werden, sei es in der Produktdarstellung, bei den Bezahlverfahren oder bei der Usability. Außerdem gelten für den Distanzhandel besondere rechtliche Rahmenbedingungen.