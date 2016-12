22.09.2016 | News Kein Rückabwicklung

12 Monate altes Fahrzeug kann noch als „Neufahrzeug“ verkauft werden

Bild: Michael Bamberger

Wann kann ein verkauftes Fahrzeug nicht mehr als „fabrikneu“ angesehen werden und ist daher mangelhaft? Darüber hatte das OLG Hamm in seinem Urteil zu entscheiden und in Anlehnung an die Rechtsprechung des BGH hat es die Jahresfrist zwischen Herstellung und Abschluss des Kaufvertrages bestätigt.mehr