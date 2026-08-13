Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Brennende Rose
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Weiterbildungskosten

Rückzahlungsklauseln im Arbeitsvertrag

Arbeitgeber übernehmen meist die Kosten für Aus-, Fort- und Weiterbildungen ihrer Mitarbeitenden. Für den Fall, dass eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer vor­zeitig aus dem Arbeitsverhältnis aus­scheidet, die Fortbildung abbricht oder das Ziel nicht erreicht, sichern sich Arbeitgeber in der Regel mit Rückzahlungsklauseln im Arbeitsvertrag ab. Zu oft haben diese vor Gericht keinen Bestand. Entscheidend ist die richtige Formulierung.

Rückzahlungsklauseln im Arbeitsvertrag
zwei verschwommene Businessmännchen Figuren auf Geldscheinen
zwei verschwommene Businessmännchen Figuren auf Geldscheinen
BAG-Urteil

BAG bleibt seiner Beurteilung bei AGB-rechtlich vereinbarter Rückzahlung von Fortbildungskosten treu

Mit Urteil vom 25.4.2023 befand das BAG eine in AGB vereinbarte Rückzahlungspflicht von Fortbildungskosten für unwirksam. Damit setzt das BAG seine Rechtsprechung fort, wonach entsprechende AGB-rechtliche Vereinbarungen klar regeln müssen, wann es zu einer Rückzahlungsverpflichtung kommen kann und insbesondere danach differenzieren müssen, in wessen Verantwortungs- und Risikobereich der die Rückzahlungspflicht auslösende Sachverhalt fällt.
Tastatur eines Bankautomaten
Tastatur eines Bankautomaten
Erstattungsdruck auf die Banken wächst

Bankgebühren: vzbv droht Banken mit neuer Klage, Aufsichtsmaßnahmen der BaFin

Banken-AGB sind unwirksam, wenn sie die Kundenzustimmung zu Vertragsänderungen fingieren, sofern kein Widerspruch erfolgt. Schweigen ist laut BGH hier aber keine Zustimmung. Das hat zu einer Welle von Rückforderungen zu Unrecht erhobener Gebühren geführt. Doch viele Banken mauern mit fragwürdigen Argumenten und Vorschlägen. Nun erhöhen Verbraucherschützer und die BaFin den Druck auf die Geldhäuser zur Umsetzung des BGH-Urteils.
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