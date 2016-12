BAG-Urteil

04.03.2016 | News Bundesarbeitsgericht

Altersdiskriminierung in Tarifvertrag zur Einkommenssicherung

Regelungen in Tarifverträgen, die ein Abschmelzen von Entgelterhöhungen für Beschäftigte einer bestimmten Altersgruppe vorsehen, verstoßen gegen das Verbot der Altersdiskriminierung. Für eine Differenzierung nach dem Lebensalter bestehe in diesen Fällen kein Grund, so das Bundesarbeitsgericht in einer aktuellen Entscheidung. mehr