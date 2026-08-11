BAG-Urteil

Bibel
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Selbstbestimmungsrecht der Kirchen

Kirchenmitgliedschaft als Voraussetzung für eine Einstellung

In begründeten Fällen können kirchliche Arbeitgeber eine bestimmte Religionszugehörigkeit des Bewerbers zum Einstellungskriterium machen. Das Bundesarbeitsgericht hatte im jahrelangen Rechtsstreit einer abgelehnten konfessionslosen Bewerberin erneut zu entscheiden – nachdem das Bundesverfassungsgericht gerügt hatte, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nicht richtig gewichtet wurde.
Gerichte_Behoerden_Bundesarbeitsgericht_Schild_Aussen
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BAG-Urteil

Kirchenzugehörigkeit kann bei Stellenbesetzungen gerechtfertigte Voraussetzung sein

Religionsgemeinschaften und ihre Einrichtungen dürfen bei der Besetzung von Stellen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche verlangen, wenn dies aufgrund der Art der Tätigkeit oder ihrer Umstände eine wesentliche und rechtmäßige berufliche Anforderung darstellt. Das BAG hat entschieden, dass dies insbesondere dann gilt, wenn die Aufgaben einer Stelle eng mit dem Ethos und Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft verbunden sind. 
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Aktuelle Rechtsprechung

Geschlechtsbedingte Entgeltbenachteiligung

Das Bundesarbeitsgericht stellt in seinem Urteil vom 23.10.2025 (BAG, 8 AZR 300/24) klar, dass bereits dann die Vermutung einer geschlechterbezogenen Benachteiligung angenommen werden kann, wenn eine Frau bei gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit weniger verdient als ein männlicher Kollege in einer vergleichbaren Position. Um etwaigen Ansprüchen aus einer Benachteiligung wegen des Geschlechts zu entgehen, müssen Arbeitgeber diese Vermutung widerlegen.
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