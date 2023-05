Fehler in der Massenentlassungsanzeige führten bisher oft zur Unwirksamkeit der Kündigung. Das BAG könnte seine ständige Rechtsprechung hierzu aufgrund eines Widerspruchs zum EU-Massenentlassungsschutz ändern. Für Jubel ist es jedoch zu früh.

Für Personalabbaumaßnahmen hat sich die Massenentlassungsanzeige bislang als Schreckgespenst erwiesen. Das Bundesarbeitsgericht hatte in den vergangenen Jahren die Anforderungen an die Erstattung der Massenentlassungsanzeige stetig erhöht. So sollten zum Beispiel auch Mitarbeitende in Elternzeit oder Schwerbehinderte, die nicht im 30 Tageszeitraum gekündigt wurden, sondern bei denen lediglich das Zustimmungsverfahren bei der zuständigen Behörde eingeleitet wurde, zu den zu entlassenden Arbeitnehmenden gezählt werden. Auch die Bestimmung der zuständigen Agentur für Arbeit führte regelmäßig ins Chaos beziehungsweise zur Unwirksamkeit großer Kündigungsmaßnahmen, wie der Fall Air Berlin gezeigt hat. Aufgrund eines ausstehenden Vorabentscheidungsverfahrens vor dem EuGH hat das BAG ein aktuelles Verfahren ausgesetzt. Ist das Schreckgespenst Massenentlassungsanzeige künftig nur noch ein zahnloser Tiger?

EU-Generalanwalt: Unwirksame Kündigung keine gewollte Sanktion

In dem deutschen Vorlageverfahren beim EuGH C-134/22 hatte der Generalanwalt mit seinen Schlussanträgen vom 30. März 2023 klargestellt, dass die Massenentlassungsrichtlinie (Richtlinie 98/59/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen) aus seiner Sicht keinen Individualrechtsschutz verleiht und ein Verstoß dagegen nicht zur Nichtigkeit/Unwirksamkeit der Kündigung führt.

Eine Nichtigkeit der Kündigung als Sanktion der Massenentlassungsrichtlinie lehnte der Generalanwalt schon mit Hinblick auf die historische Auslegung der Richtlinie ab. Die Kommission hatte den Mitgliedsstaaten eine Nichtigkeitserklärung der Kündigung bei den Vorarbeiten zur Vorgängerrichtlinie explizit vorgeschlagen, ohne dass dies jedoch umgesetzt worden war. Die Unwirksamkeit/Nichtigkeit der Kündigung war als zwingende Sanktion über die Richtlinie also gerade nicht gewollt, sondern den Mitgliedsstaaten selbst überlassen.

Kein individueller Schutz bei Massenentlassung

Zudem ging es in dem Vorlageverfahren darum, ob die Nichtweiterleitung der Betriebsratskonsultation an die Agentur für Arbeit bereits als Verstoß mit individualrechtlichem Schutz gilt. Hiergegen führt der Generalanwalt aus, dass zu einem Zeitpunkt, in dem Kündigungen nur beabsichtigt sind, sich die Behörde nicht mit der individuellen Situation jedes einzelnen Arbeitnehmenden befassen, sondern die Massenentlassungen allgemein betrachten und die Mittel zur Beseitigung ihrer negativen Folgen bewerten muss. Daraus folge, dass kein individueller Schutz beabsichtigt sei.

Überdies sei nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs das Recht auf Information und Konsultation des Betriebsrats zugunsten der Arbeitnehmer als Gemeinschaft ausgestaltet und daher kollektiver Natur, da es über die Arbeitnehmervertreter ausgeübt werde. Da die Pflicht, bestimmte Bestandteile der an die Arbeitnehmervertreter gerichteten schriftlichen Mitteilung an die Behörde weiterzuleiten, Teil des Verfahrens zur Information und Konsultation der Arbeitnehmervertreter sei, erscheine es logisch, dass diese Pflicht ein Recht mit ähnlichen Merkmalen schaffe – also eben ein kollektives und nicht individualrechtliches Schutzrecht. Daher sei der von Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59 gewährte Schutz kollektiver Natur.

Mitgliedstaaten können individuelle Maßnahmen gestatten

Gleichzeitig betont der Generalanwalt jedoch, dass die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt bleibe, im Rahmen ihres Ermessens ergänzende Vorschriften zu schaffen und den Arbeitnehmenden individuelle Maßnahmen mit gleichem Ziel zu gestatten und sich auf die Folgen des Verstoßes gegen diesen Artikel für die Auflösung des Arbeitsvertrags zu berufen. Es reiche bereits aus, dass diese Maßnahmen einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gewährleisten und eine wirklich abschreckende Wirkung haben.

BAG setzt aktuellen Fall aus

In dem nun aktuellen Fall hatte der Insolvenzverwalter aufgrund seiner Einschätzung der in der Regel beschäftigten Mitarbeitenden vor Ausspruch der Kündigungen keine Massenentlassungsanzeige erstattet, weil er diese nicht für erforderlich hielt. Das Landesarbeitsgericht Hamburg hatte dies (Urteil vom 3. Februar 2022, Az: 3 Sa 16/21) anders gesehen und die Kündigung im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts mangels Massenentlassungsanzeige für unwirksam gehalten.

Nach der bisherigen BAG-Rechtsprechung wäre bei einer fälschlicherweise unterbliebenen Massenentlassungsanzeige die Kündigung unwirksam. Nach Vorliegen der Einschätzung des Generalanwalts in der Rechtssache (C-134/22), sah sich das Bundesarbeitsgericht jedoch zur Aussetzung des Rechtsstreits bis zur dortigen Entscheidung gezwungen. Das vom BAG entwickelte Sanktionssystem stehe möglicherweise nicht im Einklang mit der Systematik des Massenentlassungsschutzes, wie er durch die Massenentlassungsrichtlinie vermittelt wird, und könnte folglich unverhältnismäßig sein, so das Bundesarbeitsgericht in seiner Pressemeldung zum Beschluss vom 11. Mai 2023, Az: 6 AZR 157/22.

Änderung der BAG-Rechtsprechung zu erwarten?

Kurz zusammengefasst scheint das BAG also daran zu zweifeln, ob sich die bisherige Auslegung des § 17 KSchG – also die Unwirksamkeit der Kündigung als Folge von Fehlern bei der Massenentlassungsanzeige – aufrechterhalten lässt, sofern die europäische Richtlinie keinen individualrechtlichen Schutz gewährt, eine europarechtskonforme Auslegung in diesem Sinne also auch nicht möglich ist. Folgt der EuGH der Stellungnahme des Generalanwalts – was meist der Fall ist – könnte also eine Änderung der bisherigen Rechtsprechung bevorstehen. So könnte man zumindest den Hinweis des BAG in der Pressemeldung verstehen, wonach das vom Bundesarbeitsgericht entwickelte Sanktionssystem unverhältnismäßig sein könnte.

Jubel wäre verfrüht -vielleicht bleibt alles wie bisher

Jubel wäre an dieser Stelle allerdings verfrüht. Zum einen geschieht es auch immer wieder, dass der EuGH den Vorschlägen des Generalanwalts widerspricht und ein abweichendes Urteil fällt. Zum anderen bietet auch bereits die Stellungnahme des Generalanwalts genügend Möglichkeiten, die bisherige Rechtsprechung weiter aufrechtzuerhalten. So betont der Generalanwalt, wie auch der EuGH in seiner bisherigen Rechtsprechung, dass es den Mitgliedstaaten frei steht, auch individualrechtliche Sanktionen festzuschreiben, die über die Sanktionen der Massenentlassungsrichtlinie hinausgehen.

Effektiver Rechtsschutz muss gewährleistet sein

Darüber hinaus wird wiederholt darauf verwiesen, dass das nationale Recht einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gewährleisten und eine wirklich abschreckende Wirkung haben muss. Zwar lässt sich aus dem Wortlaut des § 17 KSchG zunächst keine individualrechtliche Sanktion – erst recht nicht die Unwirksamkeit der Kündigung – ableiten. Das hatte das BAG aber auch bislang nicht von ebendieser Interpretation abgehalten. Betont der EuGH nun auch weiterhin das Erfordernis des effektiven Rechtsschutzes und der "wirklich abschreckenden Wirkung", so könnte eine künftige Rechtfertigung der bisherigen Rechtsprechung lauten: Europarecht schreibt einen effektiven Rechtsschutz mit abschreckender Wirkung vor.

Frei übersetzt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!

Dieser ist nach deutschem Recht nicht gegeben, sofern sich der oder die Arbeitnehmende nicht individualrechtlich auf die Unwirksamkeit der Massenentlassung und damit der Kündigung berufen kann; folglich ist eine solche Auslegung erforderlich, um das deutsche Recht europarechtskonform abzubilden. Es bleibt also abzuwarten, ob das Bundesarbeitsgericht auch wirklich seine Rechtsprechung ändern will. Bis dahin tun Arbeitgeber gut daran, vorsorglich weiter Mühe in die Massenentlassungsanzeigen zu investieren.





