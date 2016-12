22.12.2016 | Bundesurlaubsgesetz

Resturlaub am Jahresende: Nicht immer ist eine Übertragung der Urlaubstage in das nächste Jahr möglich.

Bild: Haufe Online Redaktion

Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer ihren Jahresurlaub innerhalb eines Kalenderjahrs nehmen. Allerdings: Kein Grundsatz ohne Ausnahme, so auch im Urlaubsrecht. Wann also muss der Urlaub in das neue Jahr übertragen werden? Und: Verfallen die freien Tage, die noch nicht verbraucht sind?

Zur Frage, ob die übrig gebliebenen Urlaubstage mit ins nächste Jahr genommen werden dürfen oder ob sie verfallen zunächst Grundsätzliches: Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) ist klar, dass der Jahresurlaub prinzipiell im laufenden Kalenderjahr genommen werden muss, § 7 Abs. 3 BUrlG. Das bedeutet, dass er nur unter bestimmten Voraussetzungen auf das darauffolgende Jahr übertragen werden kann.

Urlaubsübertragung: nur in Ausnahmefälle

Dringende betriebliche oder in der Person des Mitarbeiters liegende Gründe können es rechtfertigen, den Urlaub in das darauffolgende Kalenderjahr zu übertragen. Dringende persönliche Gründe sind beispielsweise

• Arbeitsunfähigkeit,

• Erkrankung eines Angehörigen, der gepflegt werden muss

• oder die Erkrankung des Lebensgefährten, mit dem der Urlaub verbracht werden sollte.

Dringende betriebliche Gründe können sein:

• termin- oder saisongebundene Aufträge,

• technische oder verwaltungsmäßige Probleme im Betriebsablauf.

Im Fall einer Übertragung des Urlaubs auf das Folgejahr, muss er in den ersten drei Monaten genommen werden. Die Intention ist, das Ansammeln von Urlaubsansprüchen zu verhindern. Zumal so auch der ursprüngliche Sinn und Zweck der Vorschrift, die Erholung des Arbeitnehmers, nicht erfüllt wird. Wird der Urlaub bis zum 31. März des darauffolgenden Jahres nicht genommen, verfällt er endgültig.

Ausnahmen von diesem Grundsatz finden sich in den Sondertatbeständen von § 7 Abs. 3 Sätze 2 und 3 BUrlG, § 17 Satz 2 MuSchG, § 17 Abs. 2 BEEG sowie § 4 Abs. 2 ArbPlSchG und betreffen beispielsweise Arbeitnehmer im Mutterschutz oder in Elternzeit.

Arbeitsunfähigkeit: Übertragung von Urlaub im Krankheitsfall

Probleme hinsichtlich der Übertragung von Urlaub ergeben sich insbesondere immer dann, wenn ein Arbeitnehmer dauerhaft erkrankt. Hier hat eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu einer grundlegenden Änderung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts geführt. Jahrelang vertrat das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Ansicht, dass ein Urlaubsanspruch spätestens dann verfällt, wenn ein Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubsübertragungszeitraums, also dem 31. März des Folgejahrs, krank war. Der EuGH kassierte diese Rechtsprechung des BAG, da sie gegen die europäische Arbeitszeitrichtlinie verstieß.

Seither gilt: Kann der Arbeitnehmer seinen Urlaub aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende des Übertragungszeitraumes nicht nehmen, bleibt der Urlaubsanspruch als Freizeitanspruch zunächst erhalten.

Grenze: Urlaubsverfall nach 15 Monaten

Weil sich bei Arbeitnehmern, die über mehrere Jahre arbeitsunfähig erkrankt sind, die so jährlich erworbenen Urlaubsansprüche ins Unermessliche addieren können, legte der EuGH und im Anschluss auch das BAG eine Grenze fest. Danach ist es zulässig und nunmehr gefestigte Rechtsprechung, dass der gesetzliche Urlaubsanspruch spätestens 15 Monate nach Ablauf des entsprechenden Urlaubsjahrs verfällt. Dies gilt auch, wenn die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers über diesen Zeitraum hinaus ununterbrochen andauert (BAG v. 18.09.2012, 9 AZR 623/10).

Übertragung und Verfall von Urlaub: Tarifvertraglich großer Spielraum

Davon unabhängig dürfen Arbeits- oder Tarifvertragsparteien, die den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch übersteigenden Urlaubs- und Urlaubsabgeltungsansprüche frei regeln. Eine tarifliche Übertragung des Urlaubs auf das erste Quartal des Folgejahres kann ohne das Vorliegen besonderer Gründe festgelegt werden. Ebenso kann auch der Verfall von Resturlaub mit einer ausdrücklichen Regelung vereinbart werden.





