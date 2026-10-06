Betriebsbedingte Kündigung

Mann sitzt nach Kündigung verzweifelt auf Treppe
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LAG-Urteil

Dürfen Beschäftigte nach der Kündigung gegen ihren Willen freigestellt werden?

Oft werden Arbeitnehmende nach Ausspruch der Kündigung bis zum Ende der Kündigungsfrist freigestellt. Ist eine einseitige Suspendierung durch den Arbeitgeber grundsätzlich zulässig? Oder können die Beschäftigten per einstweiliger Verfügung beantragen, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiterbeschäftigt zu werden? Das hatte das Landes­arbeits­gericht Baden-Württemberg zu entscheiden.
Bewertung von Bewerbungsunterlagen
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Outsourcing des Arbeitsschutzes

Kann einer Fachkraft für Arbeitssicherheit betriebsbedingt gekündigt werden?

Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen wurde entschieden, den Bereich Arbeitssicherheit zu schließen. Die Aufgaben sollten künftig von einem externen überbetrieblichen Dienstleister ausgeführt werden. Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit hat daraufhin gegen die betriebsbedingte Kündigung vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen in zweiter Instanz geklagt.
3 Personen arbeiten an Konferenztisch
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Kanzleiorganisation: Läuft es in der Kanzlei "rund"?

Arbeitsrecht bei der Beschäftigung von Anwälten

Schon immer gab es die in einer Kanzlei angestellten Anwälte. Doch meist handelte es sich früher bei der Anstellung um ein Übergangsstadium zur Partnerschaft. Arbeitsrecht spielte da kaum eine Rolle. Anders heute: Mit der Verdoppelung der Anwaltschaft in 15 Jahre und dem Trend zur Großkanzlei wird der dauerhaft angestellte Anwalt mehr und mehr zum Normalfall. Doch nicht immer wird er wie ein Arbeitnehmer behandelt, das gilt erst Recht in der Law-Firm.
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