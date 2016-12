Versetzung

10.08.2016 | News Direktionsrecht des Arbeitgebers

Kein Anspruch auf Teilnahme an Kaffeepausen

Nach erheblichen Spannungen unter Kollegen in einer Abteilung darf ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter in ein anderes Gebäude versetzen. Dieser Mitarbeiter hat Anspruch auf Teilnahme an den wöchentlichen Abteilungsbesprechungen, nicht aber an den täglichen Kaffeepausen.mehr