Mitbestimmung

14.03.2016 | News Urteil

Universität muss Personalrat nicht über Schwangere informieren

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster muss den wissenschaftlichen Personalrat auch künftig nicht darüber in Kenntnis setzen, welche Mitarbeiterinnen schwanger sind, so das Verwaltungsgericht in einer aktuellen Entscheidung.mehr