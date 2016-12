Gewerkschaft

11.02.2016 | News XXXLutz am Pranger

Profit über alles?

Bild: Haufe Online Redaktion

Ist das die XXX-Methode: Seine Möbelhäuser in Rekordtempo auf Profit bürsten und Mitarbeiter auf Servicegesellschaften auslagern? So beschreibt es jedenfalls Katharina Grimm in ihrem Beitrag "Die miese Masche des Möbelgiganten XXXL" auf STERN online.mehr