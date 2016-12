15.01.2016 | News Fremdpersonaleinsatz

Merkel drängt auf Einigung bei Leiharbeit und Werkverträgen

Bild: Bundesregierung/Guido Bergmann

Auch die Kanzlerin übte Kritik am ersten Reformentwurf zur Arbeitnehmerüberlassung und bei Werkverträgen. Während Arbeitsministerin Andrea Nahles nachbessert, will Angela Merkel rasch Lösungen präsentieren – was gerade beim Thema "Werkverträge" schwierig werden dürfte.