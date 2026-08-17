Selbständigkeit

Berechnung der Entgeltfortzahlung
Berechnung der Entgeltfortzahlung
Heil-und Hilfsmittelversorgungsgesetz

Krankengeld für Selbstständige

Hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige können sich mit Anspruch auf Krankengeld versichern. Die Höhe des beitragspflichtigen Arbeitseinkommens ist maßgebend für die Höhe des Krankengeldes. Mit dem Heil-und Hilfsmittelversorgungsgesetz wurden Neureglungen bei der Verbeitragung der Arbeitseinkommen eingeführt. Wir beleuchten, in wie weit die Änderungen Auswirkungen auf die Höhe des Krankengeldes hat.
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