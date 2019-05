Selbstständig Tätige: Versicherungsschutz für Existenzgründer

Bild: Haufe Online Redaktion Eine soziale Absicherung nach Maß ist wichtig für Existenzgründer

Nach aktueller Studie nutzen Existenzgründer immer häufiger die Möglichkeit, sich weiter freiwillig in der Arbeitslosenversicherung zu versichern. Welche Optionen bestehen beim Start in die Selbstständigkeit in den anderen Sozialversicherungszweigen?