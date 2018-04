13.04.2018 | Top-Thema

Saisonarbeit

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ob in der Landwirtschaft oder in der Gastronomie - im Frühjahr steigt regelmäßig die Nachfrage nach Saisonarbeitskräften. Welche Bestimmungen für Saisonarbeiter in der Sozialversicherung, bei der Lohnsteuer und im Arbeitsrecht gelten, lesen Sie in diesem Top-Thema.mehr