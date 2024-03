Auch bei relativ niedrigen Renten wird in Deutschland inzwischen Einkommensteuer fällig. Seit einer Reform im Jahr 2004 wird ein immer größerer Teil der Rente besteuert, während die Beiträge in der Erwerbsphase steuerlich entlastet werden.

Selbst bei recht kleinen Renten wird inzwischen Einkommenssteuer fällig. Wer zum Beispiel 2023 in den Ruhestand ging und 1.300 Euro im Monat netto ausgezahlt bekommt, führt jährlich 127 Euro an den Fiskus ab. Bei einem Zahlbetrag von 1.500 Euro im Monat sind es jährlich 463 Euro Steuern, bei 1.800 Euro im Monat bereits 1.098 Euro. Die Zahlen gehen aus einer Antwort des Finanzministeriums an die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Steuerlast bei Renten steigt schrittweise an

Die Besteuerung der Renten wurde mit einer Reform 2004 umgestellt. Schrittweise wird ein immer größerer Teil der Rente steuerpflichtig, während die Beiträge in der Berufsphase steuerfrei gestellt werden. Das bedeutet: Ältere Rentner trifft die Besteuerung nicht oder nicht so stark. Wer zum Beispiel bis 2015 in Rente ging und heute 1.300 Euro netto im Monat ausgezahlt bekommt, zahlt keine Einkommenssteuer - anders als die Neurentner des Jahres 2023. Für künftige Rentner wächst die Steuerlast schrittweise weiter.

Forderung: Rentenbesteuerung für Renten bis 2.000 Euro abschaffen

«Die Rentenbesteuerung sollte für Renten bis 2.000 Euro abgeschafft werden», forderte Wagenknecht. «Wenn Neurentner bei gleicher Rentenhöhe mehrere hundert Euro mehr Steuern zahlen müssen als ältere Jahrgänge, obwohl sie in der Regel weniger Rente bekommen, dann zeigt das, dass sich das Problem immer weiter verschärft.» Das treffe selbst Renten, von denen man kaum auskömmlich leben könne. «Es ist absurd, das ohnehin viel zu niedrige Rentenniveau noch weiter runter zu besteuern», meinte Wagenknecht.

Steuern und Sozialabgaben für Rentner

Die Vorsitzende des neuen Bündnis Sahra Wagenknecht hatte jüngst bereits die Gesamtsumme der Steuern und Sozialabgaben für Rentnerinnen und Rentner abgefragt: Sie ist in den vergangenen Jahren gestiegen und erreicht 2024 voraussichtlich gut 124 Milliarden Euro. Darauf entfallen 54,3 Milliarden Euro an Beiträgen für die gesetzliche Krankenversicherung und 11,5 Milliarden Euro für die Pflegeversicherung.

Die Antwort des Ministeriums auf Wagenknechts neue Anfrage zeigt, dass die Sozialabgaben nicht nur in der Summe, sondern auch für die einzelnen Rentnerinnen und Rentner gewachsen sind. 2005 hatten die Senioren einen Eigenanteil von 8,85 Prozent der Bezüge; seit Juli 2023 sind es 11,5 Prozent.

Bei den Angaben zur Besteuerung ist zu beachten: Das Ministerium gab die Zahlbeträge netto an, also die Summe nach Abzug von Steuern und Abgaben. 1.300 Euro netto entsprechen den Angaben zufolge 1.470 Euro brutto. Bei 1.200 Euro netto oder weniger wird derzeit keine Einkommenssteuer fällig.

Rentenbesteuerung: Tabelle

Maßgebend für die Höhe des steuerpflichtigen Anteils einer Rente ist das Kalenderjahr des Rentenbeginns. Das Jahr des Rentenbeginns entscheidet über die Höhe des Besteuerungsanteils. Je später die Rente beginnt, desto höher ist der Besteuerungsanteil der Rente. Voraussichtlich im Jahr 2058 beträgt er 100 %. Der Besteuerungsanteil für Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung kann nach dem Jahr des Rentenbeginns und dem in diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Jahr des Rentenbeginns Besteuerungs-anteil in % Jahr des Rentenbeginns Besteuerungs-anteil in % Jahr des Rentenbeginns Besteuerungs-anteil in % bis 2005 50,0 2023 82,5 2041 91,5 2006 52,0 2024 83,0 2042 92,0 2007 54,0 2025 83,5 2043 92,5 2008 56,0 2026 84,0 2044 93,0 2009 58,0 2027 84,5 2045 93,5 2010 60,0 2028 85,0 2046 94,0 2011 62,0 2029 85,5 2047 94,5 2012 64,0 2030 86,0 2048 95,0 2013 66,0 2031 86,5 2049 95,5 2014 68,0 2032 87,0 2050 96,0 2015 70,0 2033 87,5 2051 96,5 2016 72,0 2034 88,0 2052 97,0 2017 74,0 2035 88,5 2053 97,5 2018 76,0 2036 89,0 2054 98,0 2019 78,0 2037 89,5 2055 98,5 2020 80,0 2038 90,0 2056 99,0 2021 81,0 2039 90,5 2057 99,5 2022 82,0 2040 91,0 2058 100,0





dpa/Haufe Online Redaktion