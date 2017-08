Sachbezugswerte 2027: Neue Werte für Verpflegung und Unterkunft

Sachbezugswerte 2018: Die voraussichtlichen Werte für freie Unterkunft und Verpflegung stehen fest. Bild: Haufe Online Redaktion

Die maßgeblichen Werte für Sachbezüge werden sich ab 1. Januar 2018 für die freie Verpflegung und die freie Unterkunft erhöhen. Die voraussichtlichen Werte 2018 stehen fest. Jährlich angepasst werden die Sachbezugswerte an die Entwicklung der Verbraucherpreise.

Im Jahr 2018 wird der Monatswert für Verpflegung voraussichtlich 246 Euro betragen. Der Monatswert für Unterkunft und Miete wird voraussichtlich auf 226 Euro festgelegt.

Sachbezugswerte 2018: Verbraucherpreisindex maßgeblich

Die Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft orientieren sich an der Entwicklung der Verbraucherpreise. Für die Sachbezüge im Jahr 2018 ist der Verbraucherpreisindex im Zeitraum von Juni 2016 bis Juni 2017 maßgeblich. Der Verbraucherpreisindex für Verpflegung ist um 2 Prozent gestiegen. Der Verbraucherpreisindex für Unterkunft oder Mieten stieg um 1,3 Prozent.

Sachbezug Verpflegung 2018

Der Monatswert für Verpflegung wird ab 1. Januar 2018 auf 246 Euro angehoben. Damit werden für verbilligte oder unentgeltliche Mahlzeiten

für ein Frühstück 1,73 Euro

für ein Mittag- oder Abendessen 3,23 Euro

anzusetzen sein.

Sachbezug Unterkunft 2018

Ab 1. Januar 2018 wird der Wert für Unterkunft oder Mieten voraussichtlich 226 Euro betragen. Der Wert der Unterkunft kann auch mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre (§ 2 Abs. 3 der SvEV). Kalendertäglich beträgt der voraussichtlich Wert ab dem 1. Januar 2018 7,53 Euro.

Entwurf zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung 2018

Die Sachbezugswerte werden jährlich durch eine Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) angepasst. Die Änderung der SvEV wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.

Neue Sachbezugswerte 2018 sind ab 1. Januar anzusetzen

Die neuen Sachbezugswerte 2018 können, sofern es keine Änderungen gibt, bereits ab dem ersten Abrechnungsmonat des Jahres 2018 angewendet werden, da die geänderte SvEV am 1. Januar 2018 in Kraft treten wird. Sachbezüge sind 2018 in Höhe der neu festgesetzten Werte einheitlich sowohl steuerpflichtig als auch beitragspflichtig in der Sozialversicherung.