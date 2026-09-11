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Sachbezug

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Bild: Pexels/Vie Studio

Sachbezüge sind nicht in Geld gewährte Leistungen des Arbeitgebers. Sie unterliegen arbeits-, lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben.  

Auf den Haufe-Portalen Personal, Steuern und Recht finden Fach- und Führungskräfte Fachbeiträge, Kommentierungen, Arbeitshilfen und praxisnahe Hinweise zur rechtssicheren Gestaltung, lohnsteuerlichen Behandlung und arbeitsrechtlichen Einordnung von Sachbezügen.

Sachbezug auf dem Portal Personal

Das Portal Haufe Personal behandelt Sachbezüge als Bestandteil der Vergütung sowie deren Auswirkungen auf die Entgeltabrechnung und das Personalmanagement. Im Mittelpunkt stehen die praktische Umsetzung verschiedener Sachbezüge sowie deren sozialversicherungsrechtliche Behandlung.

Sachbezüge in der Entgeltgestaltung

Beiträge auf Haufe Personal erläutern die verschiedenen Formen von Sachbezügen und deren Einsatz als Bestandteil der Vergütung. Thematisiert werden unter anderem Gutscheine und Geldkarten, Jobtickets, Dienstfahrräder, Mahlzeiten sowie weitere geldwerte Vorteile. Praxisbeiträge zeigen, welche Voraussetzungen bei der Einführung und Umsetzung von Sachbezügen zu beachten sind. Ergänzend stehen Arbeitshilfen und Praxishinweise für die betriebliche Umsetzung zur Verfügung.

Sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung von Sachbezügen. Beiträge erläutern die beitragsrechtliche Behandlung unterschiedlicher Leistungen sowie deren Auswirkungen auf die Entgeltabrechnung. Fachbeiträge ordnen typische Fallkonstellationen ein und unterstützen Personalverantwortliche bei der rechtssicheren Umsetzung.

Aktuelle Entwicklungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht

Darüber hinaus informiert Haufe Personal über gesetzliche Änderungen und aktuelle Rechtsprechung zur Behandlung von Sachbezügen. Beiträge erläutern die Auswirkungen neuer Vorgaben auf die betriebliche Praxis und geben Hinweise für deren Umsetzung.

Sachbezug auf dem Portal Steuern

Das Portal Haufe Steuern behandelt Sachbezüge aus lohnsteuerlicher Perspektive. Im Mittelpunkt stehen die Bewertung geldwerter Vorteile sowie die Anwendung steuerlicher Regelungen und Verwaltungsanweisungen.

Lohnsteuerliche Behandlung von Sachbezügen

Beiträge auf Haufe Steuern erläutern die steuerliche Behandlung unterschiedlicher Sachbezüge und ordnen die geltenden gesetzlichen Regelungen sowie Verwaltungsanweisungen ein. Thematisiert werden unter anderem Gutscheine und Geldkarten, Firmenwagen, Jobtickets und Mahlzeiten. Kommentierungen und Praxisbeiträge unterstützen bei der zutreffenden lohnsteuerlichen Beurteilung verschiedener Fallgestaltungen.

Bewertung geldwerter Vorteile

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Sachbezügen für lohnsteuerliche Zwecke. Beiträge erläutern Bewertungsverfahren, Freigrenzen, Steuerbefreiungen und Abgrenzungsfragen. Anhand von Beispielen werden typische Praxisfälle dargestellt und die Anwendung der gesetzlichen Vorgaben erläutert.

Aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen

Darüber hinaus werden aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs sowie Schreiben der Finanzverwaltung eingeordnet. Fachbeiträge zeigen die Auswirkungen neuer Entwicklungen auf die lohnsteuerliche Behandlung von Sachbezügen.

Sachbezug auf dem Portal Recht

Das Portal Haufe Recht behandelt Sachbezüge aus arbeitsrechtlicher Perspektive. Im Mittelpunkt stehen die rechtliche Einordnung von Sachbezügen im Arbeitsverhältnis sowie die Gestaltung entsprechender Vereinbarungen.

Arbeitsvertragliche Regelungen

Beiträge auf Haufe Recht erläutern, wie Sachbezüge arbeitsvertraglich vereinbart werden können und welche rechtlichen Anforderungen hierbei zu beachten sind. Thematisiert werden unter anderem Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalte sowie Ansprüche der Beschäftigten. Kommentierungen und Praxisbeiträge unterstützen Unternehmen bei der rechtssicheren Gestaltung entsprechender Vereinbarungen.

Sachbezüge im Arbeitsverhältnis

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Sachbezügen während des laufenden Arbeitsverhältnisses. Beiträge behandeln Fragen der Entgeltfortzahlung, der Änderung von Vergütungsbestandteilen sowie der Behandlung von Sachbezügen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Aktuelle Gerichtsentscheidungen werden eingeordnet und ihre Auswirkungen auf die betriebliche Praxis erläutert.

Rechtsprechung zu Sachbezügen

Darüber hinaus analysiert Haufe Recht die aktuelle arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zu Sachbezügen und geldwerten Vorteilen. Fachbeiträge erläutern die Bedeutung neuer Entscheidungen für Arbeitgeber und geben Hinweise für eine rechtssichere Umsetzung.

Sachbezüge sind ein fester Bestandteil moderner Vergütungssysteme und erfordern die Berücksichtigung arbeits-, lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben. Die verschiedenen Haufe-Portale unterstützen Fach- und Führungskräfte mit Fachbeiträgen, Kommentierungen und praxisnahen Arbeitshilfen bei der rechtssicheren Gestaltung und Umsetzung von Sachbezügen.

Geschenke Geschenk Bild 1
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Aufmerksamkeiten und kleine Geschenke

Gerade zu Weihnachten überreichen viele Unternehmen Geschenke an Geschäftspartner und Mitarbeitende. Doch die Regelungen sind sehr komplex. Dieses Top-Thema bietet einen Überblick zu den lohnsteuerlichen Regelungen für Aufmerksamkeiten und Geschenke.
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"No-Show-Kosten"

Freibetrag bei Betriebsveranstaltungen: Teilnehmerzahl und Abweichungen zur Umsatzsteuer beachten

Bei Betriebsveranstaltungen hängt die individuelle Zuwendungshöhe von der Zahl der Teilnehmenden ab. Sagen Kolleginnen und Kollegen kurzfristig ihre Teilnahme ab, geht dies steuerlich zu Lasten der tatsächlich Feiernden. Das kann entscheidend dafür sein, ob der Freibetrag von 110 Euro überschritten ist. Aktuell hat der Bundesfinanzhof zudem betont, dass beim Vorsteuerabzug teilweise abweichende Regeln gelten.
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Gruppenversicherung

Sachbezugsfreigrenze bei vorausbezahlten Krankenversicherungsbeiträgen für Beschäftigte

Durch die jährliche Vorauszahlung der Krankenversicherungsbeiträge entsteht nach einem aktuellen Urteil kein von den laufenden (monatlichen) Lohnzahlungszeiträumen abweichender Zufluss bei den Arbeitnehmenden. Voraussetzung ist, dass für die Beschäftigten zum Zeitpunkt der Beitragszahlung durch den Arbeitgeber noch kein Anspruch auf die Versicherungsleistung für das gesamte Versicherungsjahr besteht.
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Gutscheine: lohnsteuer- und arbeitsrechtliche Bedingungen

In der Praxis sind Warengutscheine ein beliebtes Mittel, um die Freigrenze von 50 Euro für die steuerfreie Zuwendung von Sachgeschenken auszuschöpfen. Wir haben für Sie zusammengefasst, was Unternehmen bei der Vergabe von Gutscheinen an ihre Mitarbeitenden beachten müssen.

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Mitarbeiterverpflegung

Benefits zahlen nachhaltig auf die Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung ein - das ist längst kein Geheimnis mehr. Mit einem Essenszuschuss, also einem Zuschuss zu den Verpflegungskosten, fördern Arbeitgeber zudem die Produktivität ihrer Mitarbeitenden. Wie Essenszuschüsse als Mitarbeiterbenefit funktionieren, wie sie steuerfrei bleiben und wie die Umsetzung in der Praxis erfolgt, erfahren Sie in dieser Themenserie.
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Jahreswechsel 2020/2021

Lohnsteuerliche Änderungen im Jahressteuergesetz 2020

Bereits der Entwurf für das "Jahressteuergesetz 2020" enthielt einige Neuregelungen, unter anderem die gesetzliche Festschreibung der für Steuerbefreiungen und Pauschalierungsvorschriften wichtigen Zusätzlichkeit. Der Bundesrat hatte ergänzend Verbesserungen für das Ehrenamt und die Berücksichtigung der Kosten für das Homeoffice gefordert. Diese Wünsche werden nun erfüllt. Hinzu kommen noch weitere lohnsteuerliche Änderungen und Ankündigungen, selbst die Sachbezugsfreigrenze bleibt nicht unerwähnt. 
Stapel von Euromünzen auf Finanztabellen
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BFH Pressemitteilung

Abgrenzung zwischen Bar- und Sachlohn

Die Gewährung von Krankenversicherungsschutz ist in Höhe der Arbeitgeberbeiträge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine Geldzahlung verlangen kann. Demgegenüber wendet der Arbeitgeber Geld und keine Sache zu, wenn er einen Zuschuss unter der Bedingung zahlt, dass der Arbeitnehmer mit einem vom ihm benannten Unternehmen einen Versicherungsvertrag schließt.
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