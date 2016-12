18.07.2013 | Top-Thema

Gutscheine: lohnsteuer- und arbeitsrechtliche Bedingungen

Bild: Michael Bamberger

Die Insolvenz des Gutscheinanbieters Maxchoice und strenge Anforderungen an ihre rechtliche Gestaltung rücken Gutscheine als Vergütungsbestandteile oder steuerfreie Incentives zu Unrecht in ein schlechtes Licht. Wir zeigen, was Unternehmen bei der Vergabe von Gutscheinen an ihre Mitarbeiter beachten müssen.mehr