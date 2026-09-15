Entfernungspauschalen Neues zur Lohnsteuerpauschalierung bei Dienstwagen und Fahrtkostenzuschüssen

Seit 2021 gibt es zwei unterschiedliche Entfernungspauschalen für die ersten 20 Kilometer und für die darüberhinausgehende Strecke. Aufgrund der unterschiedlichen Sätze ergeben sich neue Anwendungsfragen. Dazu hat die Finanzverwaltung mit einem ausführlichen Erlass Stellung genommen. Rückwirkend zum 1. Januar 2022 hat der Gesetzgeber die Pauschale ab dem 21. Entfernungskilometer auf 0,38 Euro erhöht.