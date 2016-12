Flüchtlinge

08.07.2016 | News OECD-Prognose

Arbeitslosigkeit in Deutschland stagniert

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland sinkt nach einer OECD-Prognose nach mehreren Jahren bald nicht mehr weiter ab. Der kontinuierliche Rückgang der Arbeitslosenquote werde mit einer Stabilisierung in der zweiten Jahreshälfte und dann weiter im folgenden Jahr vorläufig zu Ende kommen, so der in Berlin veröffentlichte OECD-Beschäftigungsausblick.mehr