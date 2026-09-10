Flüchtlinge

Riskanter Beruf: Arzt im Krisengebiet
Riskanter Beruf: Arzt im Krisengebiet
Fachkräfteeinwanderung

Lange Wartezeiten bei Anerkennungsverfahren für Ärzte aus der Ukraine

Seit Februar 2022 haben 1.674 ukrainische Ärztinnen und Ärzte einen Antrag auf Approbation gestellt, um in Deutschland praktizieren zu können. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch und die Verfahren sind mit langen Wartezeiten verbunden: Mehr als 83 % der Anträge sind derzeit noch in Bearbeitung. Die geplanten Gesundheitsreformen im Herbst sollen zukünftig für Erleichterungen sorgen.
Ukraine_Flagge
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Соціальна сфера

Такі соціальні виплати отримують біженці з України

Усе більше біженців з України прибуває до Німеччини. Вони можуть скористатися багатьма соціальними виплатами. Якими саме, залежить від посвідки на тимчасове проживання. У цьому випадку для українців діють особливі спрощення та пільги.
Ankommende Flüchtlinge
Ankommende Flüchtlinge
DGUV

Unfallversicherungsschutz für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe

Wer ehrenamtlich geflüchteten Menschen helfen will, sollte sich dafür am besten bei seiner Kommune oder einer lokalen Organisation melden. Denn nur bei Einsätzen im Auftrag der Kommune oder einer Organisation ist der Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung gegeben. Im Fall eines Unfalls erhalten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dann Leistungen nach dem SGB VII. Darauf weisen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hin.
Thomas Batsching HR-Integrate
Thomas Batsching HR-Integrate
Interview mit dem Initiator von HR Integrate

"Als Personalmanager Geflüchtete bei der Arbeitsplatzsuche unterstützen"

HR Integrate ist eine deutschlandweite Pro-Bono-Initiative, in der Personalerinnen und Personaler als Mentoren Geflüchtete auf dem Weg zu einem Arbeitsplatz, einem Ausbildungsplatz oder einem Studienplatz begleiten. Thomas Batsching, einer der Gründer der Initiative, berichtet im Interview über bisherige Erfahrungen und Erfolge - und über aktuelle Herausforderungen.
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Lohnsteuerklassen und Steue... / 1 Maßgebende Steuerklassen
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Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3.2.2 Kündigungsgründe
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Flüchtling
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Flüchtling: Integration/Ein... / 6.2 Maßnahmekonzept "Perspektive für Flüchtlinge"
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Flüchtling: Integration/Ein... / 1.2 Anerkannte Asylberechtigte/Flüchtlinge
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