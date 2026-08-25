Sozialleistungen

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Соціальна сфера

Такі соціальні виплати отримують біженці з України

Усе більше біженців з України прибуває до Німеччини. Вони можуть скористатися багатьма соціальними виплатами. Якими саме, залежить від посвідки на тимчасове проживання. У цьому випадку для українців діють особливі спрощення та пільги.
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