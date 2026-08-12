Arbeitsmigration Understanding migration: Challenges and delay in the integration process

Der demografische Wandel, der Fachkräftemangel in zahlreichen Branchen und der internationale Wettbewerb um Talente erfordern ein strategisches Umdenken in der Personalplanung. Trotz des derzeitigen Personalabbaus in einzelnen Branchen bestehen in verschiedenen Bereichen und Tätigkeitsfeldern weiterhin große Personalbedarfe und Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und der Gesellschaft langfristig zu sichern, stellt Migration einen zentralen Hebel dar. Simone Kauffeld und Katja Wehrle steigen im Interview mit Aida Hajro und Annekatrin Hoppe in zentrale Fragestellungen ein.