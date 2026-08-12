Migration

PERSONALquarterly 2/2026 digital
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Arbeitsmigration

Erfolgsfaktoren nachhaltiger Arbeitsmobilität

Der Beitrag geht der Frage nach, wie individuelle und organisationale Faktoren - in Ergänzung zu politischen Maßnahmen - internationalen Arbeitskräften den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern können. Und tatsächlich kann, wer internationale Fachkräfte langfristig gewinnen und binden möchte, über administrative Maßnahmen hinaus die Mobilitätsbereitschaft, die Beschäftigungsfähigkeit und die „Einbettung“ internationaler Arbeitskräfte fördern. 

Erfolgsfaktoren nachhaltiger Arbeitsmobilität
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Arbeitsmigration

Understanding migration: Challenges and delay in the integration process

Der demografische Wandel, der Fachkräftemangel in zahlreichen Branchen und der internationale Wettbewerb um Talente erfordern ein strategisches Umdenken in der Personalplanung. Trotz des derzeitigen Personalabbaus in einzelnen Branchen bestehen in verschiedenen Bereichen und Tätigkeitsfeldern weiterhin große Personalbedarfe und Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und der Gesellschaft langfristig zu sichern, stellt Migration einen zentralen Hebel dar. Simone Kauffeld und Katja Wehrle steigen im Interview mit Aida Hajro und Annekatrin Hoppe in zentrale Fragestellungen ein.  
PERSONALquarterly 2/2026
PERSONALquarterly 2/2026
PERSONALquarterly Ausgabe 02/2.026

Migration als Hebel für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

Migration ist ein strategisch relevantes Thema für jede Personalabteilung, die die Zukunft ihres Unternehmens gestalten und sichern möchte. Für Personalverantwortliche bedeutet das, Mitarbeitende mit Migrations- und Fluchthintergrund für die Organisation zu gewinnen, zu integrieren und langfristig zu binden. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich diesem Thema.
Azubis Diversität diversity Migration Geflüchtete
Azubis Diversität diversity Migration Geflüchtete
Mental Health

Wie das politische Klima die Gesundheit migrantischer Azubis beeinflusst

Eine neue Studie des Exzellenzclusters "The Politics of Inequality" an der Universität Konstanz untersucht die Auswirkung rechtspopulistischer Wahlergebnisse auf das gesundheitliche Wohlbefinden und die Integration migrantischer Auszubildender. Die Ergebnisse zeigen, dass die regionale Unterstützung für die AfD eine entscheidende Rolle bei Diskriminierungserfahrungen und deren gesundheitlichen Folgen für migrantische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spielt.
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