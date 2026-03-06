Erfolgsfaktoren nachhaltiger Arbeitsmobilität

Wie können individuelle und organisationale Faktoren, in Ergänzung zu politischen Maßnahmen, diesen internationalen Arbeitskräften den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern und die Nachhaltigkeit ihrer Mobilität fördern?

Der Beitrag geht der Frage nach, wie individuelle und organisationale Faktoren - in Ergänzung zu politischen Maßnahmen - internationalen Arbeitskräften den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern können. Und tatsächlich kann, wer internationale Fachkräfte langfristig gewinnen und binden möchte, über administrative Maßnahmen hinaus die Mobilitätsbereitschaft, die Beschäftigungsfähigkeit und die „Einbettung“ internationaler Arbeitskräfte fördern.

Der wachsende Fachkräftemangel stellt Unternehmen in Deutschland vor Herausforderungen. Als eine mögliche Lösungsoption rückt die Gewinnung internationaler Arbeitskräfte in den strategischen Fokus von Personalverantwortlichen. Politische Maßnahmen wie die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Jahr 2020 setzen wichtige Impulse, doch für nachhaltige Einwanderung sind weitere Faktoren nötig.

Aktuelle Studien verdeutlichen die Dringlichkeit: Trotz leichter Entspannung blieben im Jahr 2024 rund 570.000 Stellen unbesetzt (Kunath et al., 2024). Deutschland liegt beim Anteil internationaler Arbeitskräfte hinter anderen OECD-Staaten zurück (OECD, 2024).

Neben gesetzlichen Rahmenbedingungen sind drei Faktoren für den Erfolg und die Nachhaltigkeit internationaler Arbeitskräftemobilität entscheidend (Abbildung 1): Erstens ist die internationale Mobilitätsbereitschaft von Bedeutung, um internationale Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt erfolgreich zu gewinnen. Zweitens spielt die wa...