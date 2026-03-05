HR-Digitalisierung: Warum mehr Tools zu mehr Aufwand führen

Die Digitalisierung im HR-Bereich verspricht Effizienz und Entlastung, führt jedoch oft zu mehr Aufwand und Komplexität. Dies liegt meist an einer fehlenden strategischen Herangehensweise und nicht an der Softwareauswahl.

HR soll digitaler, effizienter und datenbasierter werden. Die passenden Systeme sind längst am Markt, Budgets werden freigegeben, Projekte gestartet. Und trotzdem berichten viele HR-Teams nach der Einführung neuer Software von einem überraschenden Effekt: Der Aufwand sinkt nicht – er steigt.

Medienbrüche bleiben bestehen, Daten müssen mehrfach gepflegt werden, Führungskräfte nutzen Self-Services nur zögerlich und HR verbringt mehr Zeit mit Schnittstellen, Abstimmungen und Ausnahmen als zuvor. Statt Entlastung entsteht zusätzliche Komplexität. Der Grund liegt dabei selten in der Qualität der eingesetzten Software. Er liegt in einer falschen Herangehensweise.

HR-Digitalisierung als Tool-Projekt - ein verbreitetes Missverständnis

In vielen Organisationen beginnt HR-Digitalisierung mit der Frage "Welches Tool brauchen wir?" oder "Welches System kann das besser als unser aktuelles?". Diese Perspektive greift zu kurz, denn Technologie löst keine strukturellen Probleme. HR-Systeme bilden das ab, was organisatorisch bereits vorhanden ist – inklusive aller Unklarheiten in Prozessen, Verantwortlichkeiten und Prioritäten. Ohne klares Zielbild wird aus moderner HR-Software schnell eine digitale Abbildung bestehender Schwächen. Das Ergebnis ist keine integrierte HR-Systemlandschaft, sondern eine Sammlung einzelner Lösungen, die nebeneinander existieren.

Erfolgreiche HR-Digitalisierung beginnt deshalb nicht mit der Auswahl eines Tools, sondern mit einer klaren strategischen Ausrichtung. Hier kann eine strukturierte HR-IT-Roadmap eine entscheidende Rolle spielen, denn erst wenn Zielbild, Prioritäten und Abhängigkeiten geklärt sind, lässt sich entscheiden, welche Systeme wirklich sinnvoll sind, in welcher Reihenfolge sie eingeführt werden und wie sie zusammenspielen.

HR-Software: Wenn neue Systeme alte Probleme verstärken

Wird ein Tool ohne übergreifende Logik eingeführt, verstärkt es oft genau die Probleme, die es eigentlich lösen sollte: neue Systeme kommen hinzu, alte bleiben bestehen, Schnittstellen werden provisorisch gebaut oder ganz vermieden. HR arbeitet nicht mit weniger Übergabepunkten, sondern mit noch mehr. Die Daten liegen dabei in unterschiedlichen Systemen, die Definitionen sind uneinheitlich, das Reporting wird aufwendig und fehleranfällig.

Auch die Akzeptanz leidet, denn wenn der konkrete Nutzen für Führungskräfte und Mitarbeitende nicht klar erkennbar ist, werden Self-Services nicht genutzt. HR bleibt operativ eingebunden, obwohl die Technologie eigentlich entlasten sollte.

Erfolgreiche HR-Digitalisierung braucht ein Zielbild

Der entscheidende Unterschied zwischen erfolgreichen und frustrierenden Digitalisierungsprojekten in HR liegt nicht in der Tool-Auswahl, sondern in der Vorarbeit. Bevor über Systeme gesprochen wird, braucht es Antworten auf grundsätzliche Fragen:

Wie soll HR in Zukunft arbeiten?

Welche Nutzergruppen stehen im Fokus?

Wo soll konkret Entlastung entstehen?

Welche Themen haben jetzt Priorität – und welche bewusst nicht?

Erst auf Basis dieser Antworten lassen sich sinnvolle Entscheidungen zur Systemlandschaft treffen.

Learnings für die HR-Digitalisierung

Aus vielen enttäuschenden Digitalisierungsprojekten lassen sich einige wichtige Learnings ableiten:

HR-Digitalisierung scheitert selten an der Technologie, sondern an der fehlenden Richtung.

Mehr Tools bedeuten nicht automatisch mehr Nutzen.

Ohne Gesamtlogik entstehen Insellösungen und unnötige Komplexität.

Klarheit über das Zielbild und die Prioritäten ist wichtiger als die Tool-Auswahl.



