Die tariflichen Ausbildungsvergütungen sind im Jahr 2022 im bundesweiten Durchschnitt um 4,2 Prozent gestiegen. Azubis, die nach Tarif bezahlt werden, erhielten erstmals im Durchschnitt über 1.000 Euro im Monat. Das zeigt die Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Bundesweit lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2022 bei durchschnittlich 1.028 Euro brutto und damit erstmals bei über 1.000 Euro im Monat. In Westdeutschland erhielten Azubis, die nach Tarif bezahlt werden, im Durchschnitt 1.029 Euro, in Ostdeutschland waren es 1.012 Euro.

Zu diesen Ergebnissen kommt das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in der Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütungen für das Jahr 2022. Ermittelt wurden die durchschnittlichen Vergütungen für 171 Ausbildungsberufe in West- und 111 Berufe in Ostdeutschland. Auf dieser Basis wurden auch gesamtdeutsche Durchschnittswerte berechnet. Das BIBB wertet die tariflichen Ausbildungsvergütungen seit 1976 jährlich zum Stichtag 1. Oktober aus.

Ausbildungsvergütung 2022: Erstmals über 1.000 Euro im bundesweiten Durchschnitt

Mit 4,2 Prozent stieg die tarifliche Ausbildungsvergütung stärker als in den Vorjahren 2021 (2,5 Prozent) und 2020 (2,6 Prozent). Im Osten wurden die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2022 mit 4,9 Prozent deutlicher erhöht als im Westen (4,0 Prozent). Der Abstand im Tarifniveau blieb aber unverändert: Im Osten wurden wie im Vorjahr 98 Prozent der westdeutschen Vergütungshöhe erreicht. Insgesamt erhielten rund 60 Prozent der Auszubildenden Ausbildungsvergütungen von mehr als 1.000 Euro. Allerdings betrug die Inflationsrate seit Oktober 2021 in Deutschland im Jahresvergleich in Deutschland stets mehr als 4,5 Prozent und übertraf im September 2022 die Zehnprozentmarke. Trotz der deutlichen Erhöhung der tariflichen Ausbildungsvergütungen mussten die Auszubildenden daher 2022 im Durchschnitt Reallohnverluste hinnehmen.

Ausbildungsvergütung nach Berufen: Angehende Zimmerer verdienen am meisten

Zwischen den Ausbildungsberufen bestanden auch 2022 erhebliche Unterschiede in der Vergütungshöhe. Dabei sind hohe tarifliche Ausbildungsvergütungen nicht auf bestimmte Ausbildungsbereiche begrenzt. 52 Berufe aus allen Ausbildungsbereichen mit Ausnahme der freien Berufe wiesen 2022 einen Durchschnittswert über alle Ausbildungsjahre hinweg von 1.100 Euro und mehr auf, 118 Berufe lagen über 1.000 Euro. Unter den 14 Berufen, deren Durchschnittswerte bei mindestens 1.150 Euro lagen, befanden sich sieben Handwerksberufe, fünf Berufe aus Industrie und Handel und zwei Berufe aus der Landwirtschaft. Wie im Vorjahr werden mit 1.254 Euro die höchsten durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütungen für den Beruf Zimmerer/Zimmerin gezahlt.

Besonders hoch lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen vor allem in Berufen aus dem Baugewerbe wie im Handwerksberuf Maurer mit monatlich 1.209 Euro im gesamtdeutschen Durchschnitt (Westdeutschland: 1.224 Euro, Ostdeutschland: 1.034 Euro) oder Rohrleitungsbauer/-in (gesamt: 1.192 Euro, West: 1.216 Euro, Ost: 1.100 Euro). Hohe tarifliche Vergütungen wurden beispielsweise auch in kaufmännischen Berufen wie Bankkaufmann/-frau (gesamt: 1.201 Euro, West: 1.202 Euro, Ost: 1.194 Euro) oder Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (einheitlich: 1.196 Euro) gezahlt.

Vergleichsweise niedrig waren die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2022 mit weniger als 850 Euro in 19 Ausbildungsberufen, darunter viele Handwerksberufe wie Bäcker/-in (gesamt: 782 Euro, West: 783 Euro, Ost: 768 Euro), Bodenleger/-in (gesamt: 755 Euro) oder Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (gesamt: 813 Euro, West: 815, Ost: 766 Euro, aber auch die Berufe Landwirt/-in (gesamt: 840) oder Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r (gesamt: 841 Euro).

Besonders geringe tarifliche Ausbildungsvergütungen erhielten Auszubildende der Berufe Schornsteinfeger/-in (gesamt: 723 Euro), Friseur/-in (gesamt: 657 Euro) und wie im Vorjahr Orthopädieschuhmacher/-in (gesamt: 652 Euro).

Weniger als die Mindestausbildungsvergütung

Seit dem 1. Januar 2020 gibt es in Deutschland eine Mindestausbildungsvergütung. Tariflich festgelegte Ausbildungsvergütungen gelten zunächst auch nach Ablauf eines Tarifvertrags für bereits begründete Ausbildungsverhältnisse als angemessen, bis sie durch einen neuen oder ablösenden Tarifvertrag ersetzt werden. Tarifgebundene Betriebe dürfen sich folglich auch nach Tarifverträgen orientieren, die eine Ausbildungsvergütung unterhalb der Mindestausbildungsvergütung vorsehen.

Die BIBB-Auswertung ergab, dass etwa ein Prozent der Auszubildenden, die in einem tarifgebundenen Betrieb ausgebildet wurden, 2022 weiterhin tarifliche Ausbildungsvergütungen unterhalb der Mindestausbildungsvergütung erhielten. Betroffen waren vor allem Auszubildende in den Berufen Friseur/-in, Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in und Orthopädieschuhmacher/-in.

Lesen Sie hier mehr zur Mindestausbildungsvergütung sowie wann die Azubi-Vergütung noch angemessen ist.

Besonders große Steigerungen in Berufen mit Azubi-Mangel

Die Auswertung ergab weiter, dass in einer Reihe von Ausbildungsberufen, in denen in den letzten Jahren besonders viele Ausbildungsplätze unbesetzt blieben, die Vergütungen 2022 relativ stark angehoben wurden. So lagen die Ausbildungsvergütungen in den Berufen Beton- und Stahlbetonbauer/-in und Gerüstbauer/-in 2022 über dem bundesweiten Durchschnitt. In beiden Berufen gab es erneut von 2021 auf 2022 einen überdurchschnittlichen Anstieg von 4,9 Prozent (Beton- und Stahlbetonbauer/-in) bzw. 7,1 Prozent (Gerüstbauer/-in). Erstmals den bundesdeutschen Gesamtdurchschnitt übertroffen haben die beiden Berufe aus dem Gastgewerbe Hotelkaufmann/-frau (gesamt: 1.067 Euro) und Restaurantfachmann/-frau (gesamt 1.050 Euro). In den Berufen des Gastgewerbes gab es mit Werten zwischen 16,7 und 18,7 Prozent die höchsten Anstiege unter allen Ausbildungsberufen, für die Daten vorliegen. In vielen Fällen wird dies jedoch nach Angaben des BIBB nicht ausreichen, um die Berufe für Jugendliche attraktiver zu machen, da auch andere Kriterien wie beispielsweise Arbeitszeiten und andere Ausbildungsbedingungen eine Rolle spielen.

Ausbildungsvergütung nach Bereichen

Zwischen den Ausbildungsbereichen gab es 2022 ebenfalls deutliche Unterschiede: Im Öffentlichen Dienst erhielten alle Auszubildenden eine Ausbildungsvergütung über 1.000 Euro im Monat, in Industrie und Handel etwa drei Viertel der Auszubildenden, im Handwerk und den freien Berufen dagegen weniger als 30 Prozent der Auszubildenden. Im Handwerk war der Anteil der Auszubildenden mit tariflichen Ausbildungsvergütungen unterhalb von 850 Euro mit 38 Prozent besonders hoch.





Die detaillierten Ergebnisse der BIBB-Auswertung mit den Durchschnittsvergütungen aller erfassten Berufe finden Sie unter www.bibb.de/ausbildungsvergütung 2022.





