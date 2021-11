Der Markt für HR-Software dürfte in den kommenden Jahren kräftig zulegen. Vor allem das Bemühen um eine bessere Employee Experience für die Beschäftigten und eine bessere Candidate Experience bei der Personalakquise treibt die Entwicklung voran. Hinzu kommt, dass HR-Software die immer flexiblere und agilere Arbeitsorganisation angemessen abbilden und unterstützen soll.

Im Frühjahr 2020 zeigten die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie mit dem Stillstand ganzer Branchen, Kurzarbeit und Homeoffice deutlich: Wer bis zu diesem Zeitpunkt seine HR-Prozesse und andere HR-Themen nicht digitalisiert hatte, musste schnellstens handeln. Somit ist es kaum verwunderlich, dass die Anbieter von HR-Software-Lösungen auf erfolgreiche zwölf Monate zurückblicken und zu den Profiteuren der Krise gehören.

Wer seine Personalakte noch nicht digitalisiert hatte, investierte im Bereich HR-Core. Die Notwendigkeit, nun online zu managen, ließ auch die anderen Segmente im HR-Tech-Bereich wachsen. Josh Bersin, einer der renommiertesten HR-Tech-Analysten, unterteilt den Markt derzeit wie folgt: HR-Core inklusive Gehaltsabrechnung, Vergütung, Personalplanung, integriertes Talentmanagement, Recruiting, Performance Management, Learning, Wellbeing Management, Engagement Management, Diversity, HR-Analytics, Arbeitsplatzproduktivität.

Milliardeninvestitionen in den HR-Software-Markt verheißen Dynamik

Bei so viel Nachfrage ist es nicht erstaunlich, dass immer mehr Anbieter auf den HR-Software-Markt drängen. Laut dem HR-Tech-Branchendienst Worktech gab es weltweit noch nie so viele Investments in HR-IT-Lösungen wie im zweiten Quartal 2021. In 19 Ländern wurden etwas mehr als 90 Investments mit einem Gesamtvolumen von fast fünf Milliarden US-Dollar getätigt. Investoren fluten die Unternehmen mit Geld und investieren massiv in neue Softwarelösungen – ein klares Zeichen, dass die HR-IT auch nach der Covid-19-Pandemie weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Dafür spricht auch eine im Juni 2021 von der "World Federation of People Management Associations" (WFPMA) veröffentlichte Studie, die in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Boston Consulting Group erstellt wurde. Drei Top-Themen konnten dabei identifiziert werden: Talent, Arbeitswelt der Zukunft (New Work) und die HR-Digitalisierung stehen demnach auf der Agenda der Personalverantwortlichen ganz oben. Die Erhebung belegt auch, dass viele HR-Abteilungen immer noch daran scheitern, das volle Potenzial digitaler Lösungen entlang dem Mitarbeiterlebenszyklus zu entfalten.

Das Mitarbeitererlebnis wird immer wichtiger

Herausfordernd ist dabei vor allem das interne Erwartungs­­management. Mitarbeitende nutzen heutzutage im privaten Umfeld so viele intuitive Software-Tools, dass sie ebenso moderne, nutzerfreundliche IT-Lösungen auch am Arbeitsplatz erwarten. Es verwundert daher nicht, dass das Mitarbeitererlebnis, die "Employee Experience", kurz EX, ganz oben auf der HR-Agenda steht. Besonders tangiert werden dabei die Bereiche integriertes Talentmanagement, Learning Management, Performance Management und Engagement Management.

Die EX umfasst alle Erfahrungen, die die Mitarbeitenden im Unternehmen machen. Im Gegensatz dazu umfasst die User Experience (UX) nur die Erfahrungen hinsichtlich der Benutzeroberfläche der Softwarelösungen. Das heißt, jegliche Interaktion sollte von den Mitarbeitenden als positiv empfunden werden. Aufschluss über den Reifegrad der EX im Unternehmen liefern derzeit hauptsächlich Umfragen. Doch zukünftig könnte die Analyse weiterer Daten noch tiefere Einblicke liefern. Sogenannte Multi-Source-Analyseplattformen, wie beispielsweise die von Visier, sind auf Datenintegration und Tiefenanalysen spezialisiert. Ihre Kernfunktionen bestehen darin, verschiedene Datenquellen zu integrieren und daraus aussagekräftige Informationen zu generieren. Neben ERP und CRM brauchen innovative Unternehmen jetzt eine Employee-Experience-Plattform (EXP), um die Produktivität und das Engagement der Mitarbeitenden kontinuierlich zu sichern. Mit der Zufriedenheit soll auch die Produktivität zunehmen.

Etablierte Anbieter investieren in EX-Lösungen

HR-IT-Tools mutieren damit zu Systemen, die im Arbeitsalltag der Mitarbeitenden Mehrwert stiften und die Produktivität steigern. Aufgrund der großen Bedeutung des Themas ist es nicht verwunderlich, dass die etablierten Anbieter ihren Kunden entsprechende Lösungen bieten. SAP Successfactors hat zusammen mit dem Experience-Spezialisten Qualtrics Fortschritte im Bereich EX gemacht und seine HCM-Suite zur Human Experience Management Suite oder kurz HXM-Suite weiterentwickelt. Der Experience-Management-Anbieter Medallia wird mittlerweile zu einer ernst zu nehmenden Konkurrenz für SAP und Qualtrics. Ebenso hat auch Workday kräftig in eine EX-Plattform investiert. Dabei wurde das Produktportfolio des dänischen Spezialisten Peakon in die Workday-HCM-Suite integriert. Damit kann eine vollständige Umfrage-, Feedback- und Employee-Voice-Lösung angeboten werden. Darüber hinaus ist auch Service Now ins Rennen der Plattformen mit eingestiegen. Der Softwarehersteller, dessen Schwerpunkt eigentlich das Management von Service-Prozessen ist, legt seine Lösung über das jeweilige ERP-System, sodass es im Grunde keine Rolle mehr spielt, über welche Back-End-Systeme das Unternehmen verfügt.

Inzwischen bieten sehr viele große Softwareanbieter neben ihren bisherigen Anwendungen ergänzend auch HR-Tech-Lösungen an. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass das Wachstum auch künftig anhalten wird und die Dynamik sich sogar noch weiter verstärken dürfte. Im Zusammenhang mit EX gab es im Februar dieses Jahres von Microsoft eine viel beachtete Produktankündigung: Microsoft Viva. Diese EX-Plattform ist ein integriertes System für das Mitarbeitererlebnis. Dabei ist die Einbindung von Linkedin und Glint möglich. Ebenso können auch Daten von Zoom, Slack, Workday und SAP Successfactors integriert werden. Die neue Plattform soll die persönliche und berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden stärken und ihre Zufriedenheit erhöhen. Microsoft verspricht seinen Kunden damit vollmundig eine geringere Mitarbeiterfluktuation und positive Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg. Die kleineren im deutschsprachigen Raum etablierten Anbieter wie Haufe, Infoniqa, Perbit, Persis, Personio oder Rexx versuchen ebenfalls, mit Weiterentwicklungen ihre Kunden beim Thema EX maximal zu unterstützen.

Neue Ansätze beim Performance Management

Das Thema EX führt auch beim Performance Management zu erheblichen Veränderungen. Der bisherige Jahresturnus bei Mitarbeiterbeurteilungen wird durch einen kontinuierlichen Performance-Management-Ansatz abgelöst. Soziale Features zur Bewertung und Verbesserung der Arbeitsergebnisse sowie Feedback sollten ebenfalls kontinuierlich zum Einsatz kommen und auch bei virtueller Zusammenarbeit Unterstützung bieten. Gegenseitige Anerkennung und die Belohnung für besonderen Einsatz werden immer wichtiger. Damit und durch die Verwendung KI-unterstützter Technologien können mehr datenbasierte Informationen zur Leistungsverbesserung ganzer Teams und einzelner Teammitglieder geliefert werden. Die hierarchische Linienorganisation ist auf dem Rückzug und wird von einer agilen Teamorganisation abgelöst. Agiles Zielmanagement mithilfe von OKRs (Objective und Key Results) kommt immer mehr zum Einsatz. Der neue Führungsstil zeichnet sich dabei durch intelligentes Reinhören ins Unternehmen und ein adaptives, dienendes Führungsverhalten aus – weg von der Weisungsbefugnis hin zu "leading through advice". Fürs Reinhören ins Unternehmen werden deshalb mittlerweile zahlreiche Feedback- und Umfrage-Tools angeboten.

Das damit verbundene Thema Employee Engagement ist nun schon seit Längerem von Bedeutung und wird zunehmend hoch priorisiert. Durch das Arbeiten im Homeoffice muss es weiterentwickelt und noch stärker gewichtet werden. Damit sich die Mitarbeitenden bestmöglich einbringen, ist es äußerst wichtig zu wissen, was sie beschäftigt und wie wohl sie sich im Unternehmen fühlen. Wenn diese Informationen, von der Software entsprechend aufbereitet, den Führungskräften zur Verfügung stehen, können diese die richtigen Gespräche zum richtigen Zeitpunkt führen und ein optimales Arbeitsumfeld schaffen. Dies wiederum kann die Leistungsfähigkeit und das Engagement von einzelnen Teams und am Ende auch der Belegschaft insgesamt dauerhaft positiv beeinflussen. Softwareanwendungen dafür kommen von Spezialisten wie 15 Five, 7 Geese, Achievers, Betterworks, Culture Amp, Leapsome, Peachy Mondays, Perceptyx oder Workhuman. Ihre Tools und Plattformen für Mitarbeiter-Feedback und Anerkennung versprechen die kontinuierliche Förderung des Engagements und der Leistung der Mitarbeitenden. Die Lösungen lassen sich in vielen Fällen in Kommunikationsanwendungen wie Slack oder Microsoft Teams integrieren.

Wenn sich diese neuen Tools durchsetzen, werden die traditionellen Talentmanagement-Anwendungen wohl langsam, aber sicher verschwinden. Mitarbeitende und Führungskräfte werden zunehmend die neuen Front-Facing-Lösungen nutzen, bei denen Talentmanagement-Tools genau dort zur Verfügung stehen, wo Mitarbeitende und Führungskräfte sie im täglichen Arbeitsablauf benötigen. Wenn die Softwarelösung alle relevanten Informationen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle liefert und abfragt, führt das wiederum zu einer positiven Erfahrung für die Mitarbeitenden. Das Employee Engagement wird dadurch ebenso positiv beeinflusst wie die Employee Experience.

Candidate Experience soll Bewerbenden vom ersten Tag an ein gutes Gefühl vermitteln

In direktem Zusammenhang mit der Employee Experience steht die Candidate Experience. Hierbei soll die sogenannte Candidate Journey, also der Prozess, den eine Bewerberin oder ein Bewerber von der Stellenanzeige bis zum ersten Arbeitstag durchläuft, möglichst positiv und durchgängig gestaltet werden. Die Recruiting-Software bildet dabei die prozessuale Basis. Sie reicht allerdings heute bei Weitem nicht mehr aus, um die besten Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt für sich zu gewinnen. Entweder schon integriert oder über Schnittstellen verbunden werden Module und Tools in den Bereichen Stellenbörsen, Active Sourcing, Mitarbeiterempfehlung und Website-Integration angeboten. Talent-Pools sorgen dafür, dass Unternehmen schon frühzeitig mit potenziellen Kandidaten in Kontakt kommen. Im Auswahlverfahren ist die Integration von Video-Interview-Software und Online-Assessments wichtig. Mit einem guten Kandidatenerlebnis wird der Prozess dann beendet, wenn mithilfe eines Onboarding-Tools schon vor dem ersten Arbeitstag alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen und es die Möglichkeit gab, Arbeitsplatz und Team kennenzulernen.

Der Begegnung mit Menschen nachempfundene Interaktionen, zum Beispiel durch die Einbindung von Chatbots, gewinnen dabei an Bedeutung. Dass der gesamte Prozess mithilfe eines Analyse-Moduls permanent Daten zur Optimierung zur Verfügung stellt, versteht sich heute von selbst. Eine Verbindung zur EX ergibt sich auch aus der Tatsache, dass Mitarbeitende mittels Teaminterviews über mögliche neue Kollegen mitentscheiden dürfen.

Aufgrund der sich immer schneller verändernden Kunden- und Marktanforderungen stehen Unternehmen heute zunehmend unter dem Druck, die vorhandene Arbeit möglichst schnell und flexibel intern zu verteilen. Hierbei und ebenso bei den mittlerweile oftmals permanenten Umstrukturierungen und den damit einhergehenden veränderten Anforderungen an die Mitarbeitenden kommt das Agile Workforce Management zum Tragen. Entsprechende Talent-Marktplatz-Anbieter versuchen mit ihren Cloud-Lösungen das traditionelle Talentmanagement zu verdrängen.

Talent-Marktplätze sollen Fähigkeiten der Beschäftigten besser zur Geltung bringen

Talent-Marktplätze sind Plattformen, die Skills und kleine Projekte, sogenannte Gigs, miteinander verbinden. Tools zur Erhebung von Skilldaten und -analysen sollen dabei durch "Upskilling" die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden voranbringen und die interne Mobilität fördern. Darüber hinaus muss bekannt sein, welche Erfahrungen und Fähigkeiten die Mitarbeitenden einbringen können. Skills sind von zentraler Bedeutung beim Aufbau von Teamstrukturen und der Besetzung von Teams. Traditionelle Stellenbeschreibungen und Rollendefinitionen sind zu starr für die derzeit geforderte Flexibilität, Agilität und Mobilität. Spezialanbieter wie Kazoo, Bloomi, 365 Talents, Degreed, Gloat, Tandemploy, Hitch oder Fuel 50 bieten für diese neuen Anforderungen KI-unterstützte Lösungen. Nach der Übernahme von Crafty hat auch der etablierte Suiten-Anbieter Talentsoft eine Talent-Matching-Lösung, die auf intelligenten Algorithmen und einem dynamischen Fähigkeitsgraphen basiert. Cornerstone hat durch die Übernahme von Clustree eine KI-gestützte Skill Engine und eine umfassende Skill-Ontologie, was dazu dient, die Skills der Mitarbeitenden auf ganz gezielte Jobrollen abzustimmen.

Was bedeuten diese Entwicklungen nun für die Navigation von HR im Zeitalter von HR-IT 4.0? Die Analyse von Daten wird immer wichtiger. Entscheidungen werden zukünftig auch in HR verstärkt primär datenbasiert getroffen, wobei der Trend in Richtung Ad-hoc-Daten geht. Das heißt: Die gewonnenen Daten werden nicht mehr nur zentral verarbeitet und ausgewertet, sondern für sehr konkrete Anwendungsfälle direkt im Tool der jeweiligen Nutzergruppe zur Verfügung gestellt. So können schnell Entscheidungen getroffen werden.

Europäische Anbieter arbeiten hier auf Basis der europäischen Datenschutzrichtlinien. Bei US-amerikanischen Anbietern sollte dieser Punkt gegebenenfalls genauer überprüft werden. Im betrieblichen Alltag ist das Datenhandling der Anbieter jedoch nicht der eigentliche Engpass. Die Betriebsräte haben aus unterschiedlichen Motiven teilweise starke Vorbehalte gegen solche Systeme, die aus ihrer Sicht „Datenkraken“ sind. Die Angst vor dem gläsernen Mitarbeitenden ist dabei nur eins der oft unbegründeten Argumente für Widerstand. Auch die sich immer noch im Wandel befindliche Gesetzeslage, Stichwort Schrems-II-Urteil, führt zu Unsicherheit und erschwert die Entscheidungen.

Zum Hype-Thema Künstliche Intelligenz (KI): KI ist der Überbegriff für Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Intelligenzleistungen wie Lernen, Urteilen und Problemlösen erbringen. KI wird zwar immer bedeutender, denn damit können beispielsweise Chatbots und Sprachassistenten die Arbeit vereinfachen, doch gerade im HR-Bereich gibt es bisher für zentrale Fragestellungen keine Lösung. Denn KI beruht zumeist darauf, aus großen bestehenden Daten-Pools Muster zu erkennen und auf dieser Basis Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Doch wie beispielsweise eine gendergerechte Auswahl von Bewerbern auf der Basis von Vergangenheitsdaten funktionieren soll, kann bisher niemand zufriedenstellend beantworten. Bei der Software-Auswahl für interaktionsfokussierte Themen zwischen Menschen dürfte daher die KI-Unterstützung eines Tools eher weniger von Bedeutung sein.

Die Frage "Best of Suite" (ein Anbieter deckt fast alle HR-Tech-Bereiche ab) oder "Best of Breed" (für jeden Anwendungsbereich wird die bestmögliche Lösung implementiert) ist nun wieder offen. Während im letzten Jahrzehnt die großen All-in-one-­Suite-Anbieter gute Erfolge erzielen konnten, wendet sich derzeit das Blatt im Zeitalter von Softwareplattformen und hybriden Organisationen. Spezialanbieter, die einzelne HR-Themen mit ihrer Software gut lösen und Schnittstellen zur einfachen Integration bereitstellen, haben aktuell gute Chancen, von größeren Mittelständlern und Großunternehmen lizenziert zu werden. Der kleinere Mittelstand entscheidet sich je nach Organisationsmodell, sei dieses klassisch-hierarchisch oder dynamisch-agil, typischerweise doch eher für einen einzigen oder höchstens eine kleine Zahl cloudbasierter HR-Software-Anbieter.

Das Mitarbeitererlebnis wird künftig im Mittelpunkt aller Bemühungen von HR stehen. Damit treten die HR-IT-Tools heraus aus ihrer Nische. Als in den Arbeitsablauf integrierter Bestandteil werden sie zu Produktivitäts-Tools und stiften täglich Mehrwert. Isolierte Talentmanagement- oder Performance-Management-Lösungen werden künftig an Bedeutung verlieren.

Bersin prognostiziert Marktwachstum von 70 Prozent und mehr bis 2025

Die Dynamik ist weiter groß. Josh Bersin prognostiziert ausgehend vom Jahr 2020 weltweit ein Marktwachstum von mehr als 70 Prozent bis 2025. Das dürfte ausreichend Möglichkeiten sowohl für die etablierten Hersteller als auch für die vielen dynamischen Start-ups bieten. Für jeden HR-Verantwortlichen gilt daher mehr denn je: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Es gibt nicht mehr den einen richtigen Ansatz oder das eine perfekte Tool. Da hilft meist nur Ausprobieren, um HR-IT 4.0 im eigenen Unternehmen mitzugestalten.





