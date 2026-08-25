Lange stand die Effizienz des Recruitings im Vordergrund. Seitdem es immer schwieriger wird, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden, nehmen die Unternehmen zunehmend die Wirkung ihrer Recruitingprozesse unter die Lupe. Es geht um eine gute Candidate Experience: Bewerberinnen und Bewerber sollen im Kontakt mit dem Unternehmen positive Erlebnisse sammeln.

Mit Candidate Experience werden all die Wahrnehmungen und Erfahrungen von Bewerbenden im Kontakt mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber bezeichnet. Zu den möglichen Kontaktpunkte (Touchpoints) mit einem Unternehmen zählen Stellenanzeigen, Social-Media-Postings, Bewerbungsformulare, Kommunikation via E-Mail, Messenger oder Social Media, das Jobinterview und mehr.

Definition von Candidate Experience Management

Immer mehr Unternehmen gestalten bewusst die Bewerbererfahrungen an diesen Touchpoints. Das Candidate Experience Management ist eine vergleichsweise moderne Disziplin im Personalmanagement. Es ist angelehnt an das Customer Experience Management aus dem Kundenmarketing, bei dem die Erfahrungen und Eindrücke von Kunden während des Kaufprozesses und deren Einfluss auf die Wahrnehmung der Attraktivität von Produkten betrachtet werden.

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Warum ist die Candidate Experience wichtig

Die Candidate Experience hat eine fast ebenso große Bedeutung für die Arbeitgeberattraktivität wie konkrete Angebote des Unternehmens, zum Beispiel die Entwicklungsmöglichkeiten oder herausfordernde Tätigkeiten. Das wurde in der Studie "Recruiting Through the Stages" wissenschaftlich belegt. Die Studienautoren gehen davon aus, dass die Bewerbenden von ihren Beobachtungen während des Bewerbungsprozesses Rückschlüsse auf die Arbeitsbedingungen ziehen.

Vorteile von Candidate Experience

Eine positive Candidate Experience trägt dazu bei, dass Arbeitgeber mehr qualifizierte Bewerbungen erhalten und offene Stellen schneller besetzen können. Sie führt dazu, dass weniger Kandidatinnen und Kandidaten den Bewerbungsprozess vorzeitig abbrechen. Darüber hinaus ist sie relevant für das Arbeitgeberimage: Immer mehr Stellensuchende teilen ihre Erlebnisse während des Bewerbungsprozesses auf Social Media oder Arbeitgeber-Bewertungsportalen.

Candidate Experience im Recruiting

Candidate Experience Management zählt als Disziplin des Personalmarketings: Beim Personalmarketing geht es darum, Personen, die zum Unternehmen passen könnten, anzuziehen und zu einer Bewerbung zu motivieren. Aber auch im eigentlichen Recruiting, das zum Ziel hat, aus den Bewerbenden die für den Job passenden auszuwählen und von einem Wechsel zu überzeugen, ist die Candidate Experience wichtig. Denn häufig beeinflusst das Verhalten der Recruiter und Recruiterinnen im Jobinterview die Entscheidung von Bewerbenden. Zum Candidate Experience Management sollten daher auch Recruiter-Schulungen gehören.

Lesen Sie dazu auch unseren Beitrag: Candidate Experience: Arbeitgeberattraktivität im Bewerbungsprozess.

Candidate Experience auf Generation Y und Z abgestimmt

Nicht jeder Bewerber und nicht jede Bewerberin hat die gleichen Bedürfnisse und Wünsche. Die Generation Y, zwischen 1980 und 1995 geboren, hat im Vergleich zu früheren Arbeitnehmer-Generationen hohe Anforderungen an den Arbeitgeber, was die Bürogestaltung und Arbeitsplatz-Ausstattung betrifft. Sie wünscht sich flexible Arbeitszeiten und -gestaltung und kommuniziert bevorzugt mit dem Smartphone. Die Generation Z, zwischen 1996 und 2010 geboren, hält feste Arbeitszeiten, nachhaltiges Handeln und soziales Engagement für wichtig. Sie ist geprägt durch eine intensive Nutzung digitaler Medien und kennt kein Leben vor dem digitalen Zeitalter. All dies gilt es beim Candidate Experience Management zu beachten, sowohl bei den kommunizierten Inhalten als auch bei den zur Verfügung gestellten Bewerbungstools.

Candidate Experience im digitalen Zeitalter

Eine positive Candidate Experience ist im digitalen Zeitalter nur dann möglich, wenn das Unternehmen digitale Bewerbungstools zur Verfügung stellt, die leicht bedienbar sind – auch mit dem Smartphone. Auch beim weiteren Kontakt mit dem Unternehmen sollten moderne Kommunikationstools zum Einsatz kommen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Möglichkeiten der eingesetzten Recruiting-Software zu nutzen, um die Candidate Experience kontinuierlich zu verbessern. Arbeitgeber sollten regelmäßig relevante Kennzahlen erheben und auswerten. Nur so können sie feststellen, wo es im Prozess hakt.



