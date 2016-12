Bewerbermanagement

11.01.2013 | News Personalauswahl

Die Persönlichkeit per Social Media erfassen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Social Media nutzen nicht nur im Employer Branding, sondern auch in der Personalauswahl. So lassen sich Fachkompetenzen über die Profile in sozialen Netzwerken per Software abgleichen. Nun entwickeln Forscher eine neue Software, die sogar Charaktermerkmale erfassen soll.mehr