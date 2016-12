Stellenanzeige

18.11.2016 | News Infografik

Stellenanzeigen strotzen weiterhin vor Phrasen

Bild: Textkernel/Jobfeed

Austauschbar, unprofessionell und lustlos getextet: So lautet auch in diesem Jahr wieder das Fazit einer Studie zum Thema "Stellenanzeigen", deren Autoren rund 120.000 Ausschreibungen analysiert haben. Schon im Vorjahr hatten sie kein gutes Haar an der hiesigen Stellenanzeigen-Prosa gelassen.mehr