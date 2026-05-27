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Diskriminierung

3 gelbe Gummibärchen, 1 rotes Gummibärchen
Bild: Michael Bamberger

Diskriminierung bezeichnet die ungerechtfertigte Benachteiligung von Personen aufgrund gesetzlich geschützter Merkmale wie Geschlecht, Herkunft, Religion oder Alter. Im Unternehmenskontext betrifft sie insbesondere Beschäftigungsverhältnisse und unterliegt gesetzlichen Regelungen wie dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Verstöße können rechtliche und organisatorische Folgen für Unternehmen haben.

Auf den Haufe-Portalen Personal, Recht und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen, Arbeitshilfen sowie praxisnahe Hinweise zum Umgang mit Diskriminierung im Unternehmenskontext.

Thema Diskriminierung auf dem Portal Personal

Das Newsportal Haufe Personal behandelt Diskriminierung vor allem aus arbeitsorganisatorischer und personalrechtlicher Perspektive. Im Mittelpunkt stehen diskriminierungsfreie Personalprozesse, die Umsetzung des AGG im Beschäftigungsverhältnis sowie der Umgang mit Konflikt- und Beschwerdefällen im Unternehmen.

Diskriminierungsfreie Gestaltung von Recruiting- und Auswahlverfahren

Haufe stellt Fachbeiträge zur AGG-konformen Gestaltung von Stellenanzeigen, Bewerbungsprozessen und Auswahlverfahren bereit. Dabei wird konkret eingeordnet, welche Formulierungen in Stellenausschreibungen unzulässig sind und welche Anforderungen an diskriminierungsfreie Auswahlkriterien bestehen. Ergänzend werden Musterformulierungen und Praxisbeispiele zur rechtssicheren Gestaltung von Recruiting-Prozessen bereitgestellt. Darüber hinaus werden typische Fehlerquellen im Bewerbungsverfahren erläutert, beispielsweise Altersangaben, geschlechtsspezifische Anforderungen oder Fragen im Vorstellungsgespräch. Checklisten und Leitfäden unterstützen Unternehmen bei der organisatorischen Umsetzung diskriminierungsfreier Einstellungsprozesse.

Maßnahmen bei Diskriminierung im Arbeitsverhältnis

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Diskriminierungsvorfällen innerhalb bestehender Arbeitsverhältnisse. Haufe ordnet die Anforderungen an interne Beschwerdeverfahren nach § 13 AGG ein und erläutert Handlungspflichten von Arbeitgebern bei Verdachts- und Konfliktfällen. Ergänzend werden Muster für Beschwerdeordnungen, Dokumentationsvorlagen und organisatorische Abläufe zur Bearbeitung von Diskriminierungsvorfällen dargestellt. Praxisbeispiele verdeutlichen arbeitsrechtliche Konsequenzen wie Abmahnung, Versetzung oder Kündigung.

Implementierung von Antidiskriminierungsrichtlinien

Haufe stellt Muster und Handlungsempfehlungen für unternehmensinterne Antidiskriminierungsrichtlinien bereit. Diese behandeln Verhaltensstandards, Zuständigkeiten, interne Meldewege sowie organisatorische Anforderungen an Beschwerdeverfahren. Checklisten und Leitfäden unterstützen Unternehmen bei der Integration solcher Richtlinien in bestehende Compliance-Management-Systeme. Dabei werden auch Schnittstellen zu Hinweisgebersystemen und internen Kontrollprozessen berücksichtigt.

Schulungen und Sensibilisierung im Unternehmen

Haufe behandelt außerdem organisatorische Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung im Unternehmensalltag. Dazu gehören Schulungskonzepte für Mitarbeitende und Führungskräfte sowie Hinweise zur Sensibilisierung für AGG-relevante Fragestellungen. Praxisbeiträge zeigen, wie Schulungsmaßnahmen dokumentiert und in bestehende Personal- und Compliance-Strukturen integriert werden können. Ergänzend werden Empfehlungen zur internen Kommunikation und zur Verankerung von Verhaltensrichtlinien im Unternehmen eingeordnet.

Thema Diskriminierung auf dem Portal Recht

Das Haufe Newsportal Recht betrachtet Diskriminierung schwerpunktmäßig aus arbeitsrechtlicher und haftungsrechtlicher Perspektive. Im Fokus stehen die Auslegung des AGG, aktuelle Rechtsprechung sowie rechtliche Folgen von Diskriminierungsvorfällen.

Anwendung und Auslegung des AGG

Haufe bietet vertiefte Kommentierungen zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz mit Fokus auf die praktische Anwendung im Unternehmensalltag. Dabei werden zentrale Begriffe wie unmittelbare und mittelbare Benachteiligung, Belästigung oder sexuelle Belästigung rechtlich eingeordnet. Die Inhalte umfassen außerdem die Auswertung aktueller Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts sowie europarechtlicher Vorgaben. Fachbeiträge erläutern, wie gesetzliche Anforderungen in betrieblichen Prozessen rechtssicher umgesetzt werden können.

Entschädigungsansprüche und Beweislast

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Rechtsfolgen von Diskriminierung. Haufe erläutert die Voraussetzungen für Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche nach § 15 AGG sowie Besonderheiten der Beweislastverteilung. Praxisbeispiele und Fallanalysen zeigen, welche Faktoren bei gerichtlichen Bewertungen eine Rolle spielen und wie Unternehmen Haftungsrisiken minimieren können. Ergänzend werden Hinweise zur Prozessführung und Dokumentation gegeben.

Diskriminierung in arbeitsgerichtlichen Verfahren

Haufe behandelt außerdem typische Streitkonstellationen in arbeitsgerichtlichen Verfahren, beispielsweise Benachteiligung im Bewerbungsverfahren oder Diskriminierung bei Beförderungsentscheidungen. Die Inhalte umfassen prozessuale Besonderheiten, Anforderungen an die Darlegungs- und Beweisführung sowie die Bedeutung betrieblicher Dokumentation im Streitfall.

Dokumentation und interne Verfahren

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation von Verdachtsfällen und der rechtssicheren Organisation interner Abläufe. Haufe erläutert Anforderungen an Dokumentationspflichten, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Praxisorientierte Arbeitshilfen zeigen, wie Untersuchungsverfahren strukturiert werden können und welche organisatorischen Maßnahmen zur Risikominimierung geeignet sind.

Thema Diskriminierung auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Das Newsportal Öffentlicher Dienst behandelt Diskriminierung insbesondere im Zusammenhang mit beamtenrechtlichen Vorgaben, Gleichbehandlungsgrundsätzen und verwaltungsinternen Verfahren.

Gleichbehandlungsgrundsätze in der Verwaltung

Haufe erläutert die Anwendung von Antidiskriminierungsregelungen im öffentlichen Dienst unter Berücksichtigung besonderer Anforderungen des Beamtenrechts. Thematisiert werden insbesondere Einstellungsverfahren, Beförderungen und dienstliche Beurteilungen. Die Inhalte ordnen ein, welche organisatorischen Anforderungen öffentliche Einrichtungen bei Auswahl- und Entscheidungsprozessen berücksichtigen müssen.

Formelle Beschwerde- und Gleichstellungsverfahren

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Verfahren zur Bearbeitung von Diskriminierungsbeschwerden in öffentlichen Einrichtungen. Haufe stellt Ablaufpläne, Zuständigkeiten und rechtliche Anforderungen an interne Verfahren dar. Muster und Leitfäden unterstützen die praktische Umsetzung und gewährleisten eine nachvollziehbare sowie rechtssichere Bearbeitung von Beschwerden.

Prävention und organisatorische Umsetzung

Haufe behandelt außerdem Maßnahmen zur Sensibilisierung und Prävention innerhalb öffentlicher Organisationen. Dazu gehören Schulungskonzepte, Gleichstellungsmaßnahmen und organisatorische Empfehlungen für Führungskräfte und Verwaltungsbereiche. Die Inhalte zeigen, wie Gleichbehandlungsgrundsätze dauerhaft in Verwaltungsprozesse integriert und dokumentiert werden können.

Diskriminierung erfordert im Unternehmens- und Verwaltungsumfeld eine enge Verzahnung von arbeitsrechtlichen Vorgaben, organisatorischen Prozessen und Compliance-Strukturen. Die praktische Relevanz zeigt sich insbesondere in der rechtssicheren Gestaltung betrieblicher Abläufe sowie im Umgang mit Konflikt- und Beschwerdefällen.

Nahaufnahme Hund mit blinden Menschen
Nahaufnahme Hund mit blinden Menschen
Urteil

Fehlender Vermittlungsauftrag begründet Diskriminierung

Das Arbeitsgericht Düsseldorf hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem ein abgelehnter schwerbehinderter Bewerber Schadensersatz wegen Diskriminierung gefordert hatte. Das Arbeitsgericht entschied, dass die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Verfahrens- und Förderpflichten ein Anzeichen dafür ist, dass sich der Arbeitgeber nicht hinreichend um die Befolgung gekümmert hat und insbesondere seine Mitarbeiter nicht genügend geschult hat.
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Die überwiegende Mehrheit der queeren Mitarbeitenden gibt ihre wahre Identität am Arbeitsplatz nicht preis. Die aktuellen Debatten führen eher zu einer weiteren Polarisierung als zu einem offenen und verständnisvollen Miteinander (am Arbeitsplatz). Was wir dringend brauchen, sind Mut, Verständnis und Vielfalt. Pavlo Stroblja greift in seinem Buch ein wichtiges gesellschaftliches Thema auf, geht auf die aktuellen Herausforderungen ein und stellt vielfältige Lösungsansätze vor.
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Bundesarbeitsgericht

Erforderlichkeit eines Ersatztermins für Bewerbungsgespräche mit Schwerbehinderten

Für öffentliche Arbeitgeber besteht nach § 165 S. 3 SGB IX die Pflicht, schwerbehinderte Menschen bei einer Bewerbung zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Daraus leitet sich aus Sicht des BAG auch die Pflicht ab, Bewerbern einen Ersatztermin anzubieten, wenn diese unter Angabe eines gewichtigen Grundes eine Verhinderung mitteilen und die Durchführung eines Ersatztermins zumutbar ist.
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BAG-Urteil

Fristlose Kündigung wegen Äußerungen in einer Chatgruppe

Ein Arbeitnehmer, der sich in einer privaten Chatgruppe in beleidigender und menschenverachtender Weise über Vorgesetzte und Kollegen äußert, kann sich gegen seine außerordentliche Kündigung nur im Ausnahmefall darauf berufen, dass er darauf habe vertrauen dürfen, die Chatinhalte würden vertraulich bleiben. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht und hob damit das anderslautende Urteil der Vorinstanz auf.
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