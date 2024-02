Bild: Delaney Allen Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeitenden ins­besondere vor rassistischen Diskriminierungen und groben Diffamierungen schützen. Erlangt ein Arbeitgeber von solchen Vor­würfen Kennt­­nis, sollte er um­gehend tätig werden.

Diffamierende Äußerungen von Mit­ar­bei­ten­­den gegen­über Kollegen oder Vor­ge­setzten sind immer wieder Streit­gegenstand recht­licher Auseinandersetzungen. Am Arbeits­­platz, in den sozialen Medien oder in privaten Chat­gruppen: Die Meinungsfreiheit im beruf­lichen Kontext unterliegt Grenzen. Das Bundesarbeitsgericht hat hierzu kürzlich eine wichtige Entscheidung getroffen.