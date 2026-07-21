Themenseite

Unternehmenskultur

Besprechung im Büro, zwei Männer, eine Frau
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Unternehmenskultur, auch Organisationskultur oder Corporate Culture genannt, umfasst alle Leitvorstellungen, Werte, Normen und Praktiken, die in einem Unternehmen gelebt werden. Aktuelle Bedeutung kommt der Definition der Unternehmenskultur bei der Frage der Kulturveränderung oder eines Kulturwandels in Anbetracht von Digitalisierung, Globalisierung und New Work zu.

Als bedeutendste wissenschaftliche Definition der Unternehmenskultur gilt das „Drei-Ebenen-Modell“ von Edgar Schein. Es unterscheidet zwischen

  • der Erscheinungsebene im Unternehmen (also den nach außen getragenen Wertvorstellungen, Strukturen und Praktiken),
  • den in der Organisation unterstützten Überzeugungen und Werten und
  • den grundlegenden Annahmen (zum Beispiel über Zeit, menschliche Aktivität und Natur), die den Unternehmensalltag beeinflussen, derer sich die Akteure aber nicht bewusst sind.

Eine weitere Ebene sind nach Sonja Sackmann Verhaltensnormen und Leitbilder, die nach außen gezeigt, aber nicht gelebt werden.

Organisationale Identität aus Werten, Normen und Praktiken

In der Praxis wird unterschieden zwischen guter Unternehmenskultur und schlechter Unternehmenskultur, wobei zu einer guten Unternehmenskultur alle Werte, Normen und Praktiken gezählt werden, die im Unternehmen geteilt und als erfolgreich angesehen werden und so zu einem Teil der organisationalen Identität werden. Aktuell werden dazu Wertschätzung, Integrität, Mitarbeiter- oder Familienorientierung, soziale Verantwortung und Abkehr von der Präsenzkultur gezählt.

Unter Einfluss des demografischen Wandels, der fortschreitenden Globalisierung und Digitalisierung und der Veränderung der Arbeitswelt zusammengefasst unter dem Schlagwort „New Work“ stellt sich in der Praxis die Frage, inwieweit Unternehmenskulturen von außen oder gezielt veränderbar sind und welche Rolle der Unternehmenskultur als Treiber in diesen Veränderungsprozessen zukommt.

Mann Präsentation
Mann Präsentation
Sicherheitskultur gestalten

4 Tipps zur Durchführung von Sicherheitskurzgesprächen

Sicherheitskultur geht über das Einhalten von Regeln und Vorschriften hinaus – sie zeigt sich im täglichen Handeln aller Mitarbeitenden und Führungskräfte. Wenn Sicherheit zu einer gemeinsamen Haltung wird, wird Vertrauen gefördert und Verantwortung übernommen. Das ist die Grundlage für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. In dieser Serie geben Ihnen Dr. Anna Ganzke und Stefan Ganzke von den Wandelwerker spannende Einblicke und neue Impulse zu verschiedenen Aspekten der Sicherheitskultur.
Schutzhelm mit Gehörschutz für Bau
Schutzhelm mit Gehörschutz für Bau
Sicherheitskultur gestalten

Sicherheitsbeauftragter: Unterschätzte Schlüsselrolle oder Bürokratie von gestern?

Sicherheitskultur geht über das Einhalten von Regeln und Vorschriften hinaus – sie zeigt sich im täglichen Handeln aller Mitarbeitenden und Führungskräfte. Wenn Sicherheit zu einer gemeinsamen Haltung wird, wird Vertrauen gefördert und Verantwortung übernommen. Das ist die Grundlage für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. In dieser Serie geben Ihnen Dr. Anna Ganzke und Stefan Ganzke von den Wandelwerker spannende Einblicke und neue Impulse zu verschiedenen Aspekten der Sicherheitskultur.
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz
Sicherheitskultur gestalten

3 Gründe, warum Beinaheunfälle nicht gemeldet werden

Sicherheitskultur geht über das Einhalten von Regeln und Vorschriften hinaus – sie zeigt sich im täglichen Handeln aller Mitarbeitenden und Führungskräfte. Wenn Sicherheit zu einer gemeinsamen Haltung wird, wird Vertrauen gefördert und Verantwortung übernommen. Das ist die Grundlage für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. In dieser Serie geben Ihnen Dr. Anna Ganzke und Stefan Ganzke von den Wandelwerker spannende Einblicke und neue Impulse zu verschiedenen Aspekten der Sicherheitskultur.
Matthias Kempf, BPM
Matthias Kempf, BPM
BPM-Thesen 2026

"HR darf nicht immer auf Erlaubnis warten"

Trotz einiger Erholungssignale kommt die deutsche Wirtschaft auch 2026 nicht in Schwung. Zwischen Kostendruck, Einstellungsstopps und Abbauprogrammen müssen HR-Abteilungen nun die Zukunftsfähigkeit der Betriebe im Blick behalten. In diesem Spannungsfeld bewegen sich auch die HR-Thesen des Bundesverbandes der Personalmanager*innen. Im Interview plädiert Präsident Matthias Kempf für mehr Change-Kompetenz und eine klare Haltung.  
Besprechung
Besprechung

Unternehmenskultur als Treiber

Eine starke Arbeitskultur ist ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Sie stärkt Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Innovationskraft. Warum jetzt ein Perspektivenwechsel in der Personalarbeit nötig ist und wie HR-Arbeit zum strategischen Akteur im Unternehmen wird, lesen Sie in dieser Themenserie.
Videocall mit Kollegen
Videocall mit Kollegen

Arbeitswelt der Zukunft

Künstliche Intelligenz verschiebt den Büroalltag von der Arbeitsteilung Mensch-Mensch hin zur Arbeitsteilung Mensch-Maschine-Mensch. Das verlangt nach neuen Regeln, Verantwortlichkeiten und einer Kultur des kritischen Umgangs. In dieser Themenserie lesen Sie, welche Chancen die Zusammenarbeit mit KI eröffnet und wie sie die tägliche Arbeit, die Führung und den Wissenstransfer verändert.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Unternehmenskultur
Kompetenzen aufbauen: Erfolgreiche Lernkultur gestalten
Erfolgreiche Lernkultur gestalten

Der Aufbau von Kompetenzen gelingt nur in einer Unternehmenskultur, die aktives Lernen fördert. Das Buch enthüllt die unsichtbaren kulturellen Hindernisse und erklärt, wie ein "Culture First"-Ansatz effektive und dauerhafte Lernprozesse ermöglicht.
Integration von ESG-Prinzipien: ESG-Leadership
ESG-Leadership

Das Fachbuch bietet fundierte Einblicke und praxisnahe Ansätze zur nachhaltigen Unternehmensführung. Es beleuchtet ganzheitliche ESG-Strategien und digitale Verantwortung als zentrale Faktoren für den langfristigen Unternehmenserfolg.
Nachhaltigkeit umsetzen: Das Sustainability-Toolbook
Das Sustainability-Toolbook

Dieses Buch bietet ein praktisches Vorgehensmodell zur strukturierten und agilen ESG-Umsetzung mit vordefinierten Templates und zeigt, wie Nachhaltigkeit in Abteilungen und Bereichen erfolgreich integriert wird.
Fachbeiträge & Kommentare
Sucht: Betriebliche Prävent... / 1.2 Strategische Ebenen der Prävention
Beitrag
Sucht: Betriebliche Prävent... / 1.1 Ziele betrieblicher Suchtprävention
Beitrag
Muss HR sich neu erfinden? / 4.1 Diversity
Beitrag
Muss HR sich neu erfinden? / 2 HR in der Transformation: Führungs- und Lernkultur im Wandel
Beitrag
OKR: Strategieumsetzung / 3.5 OKR nicht top down vorgeben
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
Leadership Teamarbeit Transformation Mitarbeiterführung Künstliche Intelligenz (KI) Organisationsentwicklung Diversity Mitarbeiterbindung Personalentwicklung Performance-Management Psychische Belastung Studie Arbeitsschutz Personalarbeit Unternehmensführung Interne Kommunikation Inklusion Resilienz Change Management Konfliktmanagement Digitalisierung Mitarbeiterzufriedenheit Employer Branding ESG (Environmental Social Governance) Betriebliche Gesundheitsförderung Feedbackkultur Führungskräfteentwicklung Strategie Podcast neues lernen Gesundheit