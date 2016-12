Organisationsentwicklung

31.10.2016 | News Leadership

"Nicht jedem neuen Führungsmodell hinterherlaufen"

Bild: Mercer Central Europe

Lohnt es sich, in gute Führung zu investieren? Dieser Frage ist die Unternehmensberatung Mercer mit einer Studie nachgegangen. Studienleiter Dieter Kern erläutert im Interview, was Führungskräfte an guter Führung hindert und welche Rolle HR bei der Verbesserung der Führungskultur spielen sollte.mehr