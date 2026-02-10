Themenseite

Organisationsentwicklung

Männer und Frauen stehen vor Landkarte Netzwerk
Bild: Fotolia LLC.

Organisationsentwicklung (OE), abgeleitet vom englischen "organization development" (OD), beschreibt wie sich Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen durch Fort- und Weiterentwicklung an sich verändernde Wirtschafts- beziehungsweise Umweltbedingungen anpassen.

Organisationsentwicklung: Definition

Organisationsentwicklung beschreibt die Strategie eines geplanten und systematischen Wandels in Unternehmen, Organisationen oder Verwaltungen, mit dem Ziel, die organisatorische Leistungsfähigkeit zur Erreichung der strategischen Ziele des Unternehmens oder der Organisation und die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die in ihr beschäftigten Mitarbeiter zu erreichen.

Phasen des Organisationsentwicklungsprozesses

Ausgehend von dem ursprünglichen Drei-Phasen-Modell der Veränderung nach Kurt Lewin geht man heute davon aus, dass der Prozess einer Organisationsentwicklung klassischerweise in vier Phasen abläuft.

In der Vorphase entsteht ein Veränderungsbedürfnis in der Organisation, entweder hervorgerufen durch äußere Einflüsse wie geänderte Kundenbedürfnisse oder Marktanteilsverluste, oder innere Ursachen, wie beispielsweise geänderte gesellschaftliche oder kulturelle Bedingungen, die sich auch in der betroffenen Organisation widerspiegeln. Wird ein solcher Handlungsbedarf erkannt, sollten bereits in dieser frühen Phase die davon Betroffenen erkannt und einbezogen werden.

Für die folgende Diagnosephase werden zunächst alle verfügbaren Daten über Organisationsstruktur, Betriebsklima, Arbeitsprozesse, Kommunikation und über das Verhalten von Führungskräften und Mitarbeitern gesammelt. Die so erzielten Daten werden an alle Beteiligten zurückgemeldet (Feedback) und mit diesen diskutiert und analysiert. Daraus ergeben sich erste Ansätze zu Verbesserungen.

Daraus gewonnene Erkenntnisse für Änderungen werden in der Entwicklungsphase in Arbeitsgruppen gemeinsam mit allen betroffenen Mitarbeitern geplant und realisiert. Für diese Phase ist es entscheidend, sowohl Unternehmens- als auch Mitarbeiterinteressen in Einklang zu bringen, um die Akzeptanz der Veränderungen abzusichern.

Die abschließende Stabilisierungsphase soll sicherstellen, dass das Verhalten der Beteiligten nicht wieder in die alten Muster zurückfällt. Dazu müssen die noch ungewohnten neuen Strukturen durch Trainings-Maßnahmen und Erfahrungsaustausch stabilisiert werden. Zum Schluss wird eine Erfolgskontrolle durchgeführt.

Strategische Organisationsentwicklung: Ziele

Für die strategische Umsetzung des Prozesses einer Organisationsentwicklung gibt es im Wesentlichen fünf Herangehensweisen:

Die Top-down-Strategie beginnt bei der obersten Führungsebene und wird sukzessive nach unten fortgesetzt. Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass die Entwicklung wird durch das Top-Management unterstützt wird. Erfolgskritisch ist jedoch, eine eventuell fehlende Akzeptanz bei den betroffenen Mitarbeiten aufgefangen wird.

Die Keil-Strategie startet hingegen im mittleren Management und wird von dort sowohl nach oben als auch nach unten ausgedehnt. Der Vorteil: Das für Veränderungsprozesse wichtige mittlere Management hat sowohl Kenntnisse der betroffenen Bereiche und Mitarbeiter als auch wichtige Kontakte zum Top-Management und kann somit zum Motor der Entwicklung werden.

Die Punktuelle Strategie ("multiple-nucleus-strategy") verzichtet auf ein übergreifendes Gesamtkonzept und „zündet statt dessen mehrere kleine Feuer an". Diese Strategie ist nur zu empfehlen, wenn es sich um nur begrenzte Problemstellungen handelt, oder erst einmal dezentral die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Organisationsentwicklung unter Beweis gestellt werden soll.

Bei der Sandwich-Strategie (bipolare Strategie) werden die strategischen Maßnahmen zur Organisationsentwicklung zeitgleich an der Spitze und der Basis gestartet. Der Nachteil: Oft fühlt sich das mittlere Management nicht eingebunden, übergangen oder überfordert.

Die Basis-upwards-Strategie (von unten nach oben) ist der fünfte und mühsamste Weg, der sich meist nur bei begrenzten Problemen an der Personalbasis lohnt. In der Praxis hat sich oft eine Kombination der genannten Strategien durchgesetzt.

Organisationsentwicklung: Abgrenzung zum Change Management

Zentrale Merkmale der Abgrenzung von Organisationsentwickung zur Technik des Change Managements sind Partizipation und Langfristigkeit. Zunehmend wird der Begriff Organisationsentwicklung auch von der Bezeichnung Change Management verdrängt. Change Management definiert sich längerfristig und behandelt eher allgemein bestimmte Veränderungsprozesse in strukturierten und überschaubaren Projekten. Es definiert nicht den Weg als Ziel, sondern richtet alle Maßnahmen auf das möglichst konkret erfassbare und von den Beteiligten wahrnehmbare Ergebnis aus und berücksichtigt dabei als wichtige Einflüsse aus dem Umfeld von Unternehmen auch die Märkte, politischen Akteure sowie die Gesellschaft.

Personal- und Organisationsentwicklung

Bei der Personalentwicklung, einem Untergebiet der Organisationsentwicklung, geht es um konkrete Themen wie Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung, Mitarbeitergespräche, Karriere- und Nachfolgeplanung, Coaching, Mentoring und Auslandseinsätze. Daneben werden mit Selbst- und Teamentwicklung und Widerständen in Veränderungsprozessen auch Themenfelder behandelt, die sowohl für die Personal- wie auch die Organisationsentwicklung relevant sind.

Schriftzug Literatur
Schriftzug Literatur
Literaturforum

Neue Perspektiven auf die Organisation

Die Gestaltung der Unternehmensorganisation ist ein zentraler Erfolgsfaktor, etwa durch eine konsequente organisatorische Kundenausrichtung. Zugleich stellt die wachsende Dynamik des Wirtschaftsgeschehens bewährte Prozesse und Strukturen immer häufiger und schneller infrage. Diese Ausgabe präsentiert ausgewählte Literatur zur Organisation, die helfen kann, Gestaltungskompetenz zu sichern und moderne Ansätze wirksam zu nutzen.
Kai Anderson und Ingolf Teetz
Kai Anderson und Ingolf Teetz
Unternehmensberatung

"Viele Unternehmen haben kein Strategie-, sondern ein Umsetzungsproblem"

Strategien scheitern selten an der Theorie, sondern an der Umsetzung, sind Kai Anderson und Ingolf Teetz überzeugt. Gemeinsam mit einem siebenköpfigen Gründerteam wollen sie systemische Blockaden in Organisationen sichtbar machen und Führungskräften helfen, schneller ins Handeln zu kommen. Mit Naven bringen sie ein neues KI-basiertes Management-Instrument auf den Markt, das dort ansetzt, wo klassische Beratung an ihre Grenzen stößt. Was sie antreibt, erzählen sie im Interview.
Matthias Kempf, BPM
Matthias Kempf, BPM
BPM-Thesen 2026

"HR darf nicht immer auf Erlaubnis warten"

Trotz einiger Erholungssignale kommt die deutsche Wirtschaft auch 2026 nicht in Schwung. Zwischen Kostendruck, Einstellungsstopps und Abbauprogrammen müssen HR-Abteilungen nun die Zukunftsfähigkeit der Betriebe im Blick behalten. In diesem Spannungsfeld bewegen sich auch die HR-Thesen des Bundesverbandes der Personalmanager*innen. Im Interview plädiert Präsident Matthias Kempf für mehr Change-Kompetenz und eine klare Haltung.  
Skills Job-Profil
Skills Job-Profil

Skill-basierte Organisation

Skill-powered Organisationen (SPO) zeichnen sich durch stark projekt- und aufgabenorientierte Strukturen aus, in denen Mitarbeitende basierend auf ihren Skills flexibel eingesetzt werden. Welches Kultur- und Führungsverständnis SPOs zugrunde liegt, was es für die Einführung braucht und welche Vorteile ein ganzheitliches Skill Management hat, erfahren Sie in dieser Themenserie.
1995-2024 Boeing
1995-2024 Boeing
Organisationsentwicklung

Das Ende der Qualitäts­kultur bei Boeing

Der Flugzeugbauer Boeing konnte seinen Aktien­kurs von 1999 bis zum Höchst­stand im Jahr 2019 um 1.250 Prozent steigern. Dazu wurde die tradi­tio­nelle Qualitäts­kultur umsichtiger Ingenieure überraschend schnell und gründlich in eine Shareholder-Value-Kultur profit­orientierter Manager um­gebaut. Warum man die Schwach­stellen der neuen Kultur nicht sah und wie dieser Change nur so radikal gelingen konnte.
BPM Thesen 2025 Dransfeld-Haase und Bussemer
BPM Thesen 2025 Dransfeld-Haase und Bussemer
BPM-Thesen 2025

"HR steht am Scheideweg"

Die jährlichen HR-Thesen des Bundesverbands der Personalmanager*innen (BPM) haben inzwischen Tradition. Für das Jahr der vorgezogenen Bundestageswahl 2025 blickt der Verband sowohl auf die wirtschaftlichen, politischen sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, als auch auf die konkreten Handlungsfelder für HR. Im Interview erläutern Verbandspräsidentin Inga Dransfeld-Haase und Vize Thymian Bussemer, warum sie ihre Profession und die Arbeitswelt am Scheideweg sehen und ein klares Zielbild fordern.
Vertrauen Kommunikation
Vertrauen Kommunikation

Kommunikation – Schlüssel für eine positive Sicherheitskultur

Im Arbeitsschutz ist eine klare Kommunikation unerlässlich, weil Kommunikationsfehler zu Unfällen und einer schlechten Sicherheitskultur führen können. Unternehmen müssen daher Maßnahmen ergreifen, um die Qualität der Kommunikation zu verbessern und so die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Astrid Paefgen und Alexander Hüge von Alnatura
Astrid Paefgen und Alexander Hüge von Alnatura
Alexander Hüge und Astrid Paefgen, Alnatura

„Unsere Unternehmensphilosophie ist nicht verhandelbar“

Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation – im Jahr 2022 war es plötzlich vorbei mit dem steilen Wachstumskurs der erfolgsgewöhnten Bio-Handelskette Alnatura. Das Unternehmen musste die Kosten in den Griff bekommen und effizienter werden, etwa im Personalbereich. Wie geht das mit dem Anspruch zusammen, nachhaltig, menschenzentriert und sinngeführt zu sein? Ein Gespräch mit Geschäftsführer Mitarbeiterservice und -entwicklung Alexander Hüge und der Abteilungsverantwortlichen aus seinem Bereich, Astrid Paefgen.
Judith Muster und Matthias Meifert
Judith Muster und Matthias Meifert
Streitgespräch

"Sind moderne Unternehmens­konzepte übergriffig?"

Unternehmen versuchen, bei Mitarbeitenden Energien zu mobilisieren, die außerhalb der Jobbeschreibung liegen. Das sei übergriffig, lautet die These des Buchs "Die Humanisierung der Organisation", das Judith Muster zusammen mit Kai Matthiesen und Peter Laudenbach verfasst hat und das zu einer heftigen Kontroverse auf Linkedin geführt hat. Ein Gespräch mit Judith Muster und Matthias Meifert, der Musters Position kritisiert.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Organisationsentwicklung
Haufe Shop: Die Management-Toolbox
Die Management-Toolbox

Dieses Buch enthält alles, was Führungskräfte für ihre Führungsaufgaben brauchen: Umfassende Strategien und Tools zur effektiven Umsetzung von Innovation, Change Management, Produktivität und Digitalisierung. Es werden Methoden und Tools vorgestellt, die sich in der Praxis bewährt haben.
Haufe Shop: Wise Up!
Wise Up!

Why do so many people think an ageing workforce is a disadvantage? Find out how a WISE ORGANIZATION mobilizes experience and transforms the shift in age distribution into a competitive advantage - an indispensable guide to the future of work.
Haufe Shop: Praxisbuch Agilität
Praxisbuch Agilität

Je agiler sich Unternehmen ihrer Umwelt anpassen, desto erfolgreicher sind sie. Die Autoren stellen spielerisch die Methoden der agilen Transformation vor und erläutern Ablauf, Ziele und Nutzen. Mit vielen Illustrationen und Abbildungen.
Fachbeiträge & Kommentare
Work Ability Index / 2.2 Erfolgskriterien für die Implementierung
Lexikonbeitrag
Warum lohnt es sich, Gesund... / Zusammenfassung
Beitrag
Warum lohnt es sich, Gesund... / 1.2 Die Säulen eines modernen BGLM
Beitrag
Mitarbeiterzentrierte HR-In... / 4 HR: Katalysator für agile Transformationen
Beitrag
Anforderungsprofile und Kom... / 6 Fazit: So kurz wie möglich, so ausführlich wie nötig
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Transformation Unternehmenskultur Personalentwicklung Change Management Künstliche Intelligenz (KI) Leadership Lernkultur Personalplanung Digitalisierung Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsmanagement Weiterbildung Betriebliches Gesundheitsmanagement Mitarbeiterführung Homeoffice Mitarbeiterbindung Performance-Management Kompetenzmanagement Führungskräfteentwicklung Feedbackkultur Wissensmanagement Veranstaltung Arbeitsschutz Büroarbeitsplatz Teamarbeit Literaturforum Strategieprozess Wohnungsunternehmen Agilität CSRD