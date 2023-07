"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 7 dreht sich alles um die lernende Organisation.

Lernst du noch oder arbeitest du schon? Während sich die einen noch damit beschäftigen, wie ein guter Lerntransfer in die Arbeit gelingt, ist beim IT-Dienstleister Maiborn Wolff das Lernen und das Arbeiten schon fest miteinander verwachsen in der lernenden Organisation. Das Credo der Lernkultur fasst Franziska Schleuter, Leiterin des Maiborn Wolff Learning Campus, im Podcast zusammen: Lernen gehört zum Arbeitsalltag.

Podcast-Folge 7: Lernen im Arbeitsalltag - auch international

Wie Lernen und Arbeiten wirklich von Anfang an zusammen gedacht werden können, welche Formate und Angebote das selbstgesteuerte Lernen unterstützen und auch welche Lernexperimente auf dem Learning Campus schon einmal misslungen sind: All das diskutieren die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner in der siebten Folge des Podcasts "neues lernen" mit Franziska Schleuter. Und auch über die Weiterbildung bei der neuen Schwesterfirma von Maiborn Wolff namens Ojemba, ist ein Thema: Um dem Fachkräftemangel zu begegnen - mit einer globalen, nachhaltigen Perspektive - bildet das Unternehmen IT-Fachkräfte in Ruanda aus.





Was noch kommt: die nächste Podcast-Folge

In der nächsten Podcastfolge, die nach der Sommerpause im August erscheint, dreht sich alles ums Lernen in der Werkshalle: Jessica Richter und Marielle Effenberger vom Unternehmen Infineon geben Einblick in die Lernwelt für "Deskless Worker".

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.