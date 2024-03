"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Folge 22 dreht sich um die Frage, ob die Gesundheit der Mitarbeitenden eine Aufgabe der Personalentwicklung ist. Zu Gast sind Volker Nürnberg, Professor für Gesundheitsmanagement, und Franziska Schleuter, Head of Learning Campus beim IT-Dienstleister Maiborn Wolff.

Obstkörbe, Sportbenefits oder Schrittzähler - das sind häufige Klischees zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Doch wer ist eigentlich dafür zuständig - hat die Personalentwicklung damit zu tun?

Folge 22 zur Gesundheitheitsförderung

Das diskutieren die Podcasthosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Volker Nürnberg, Professor für Gesundheitsmanagement und Berater, und Franziska Schleuter, Head of Learning Campus beim IT-Dienstleister Maiborn Wolff, die ein BMG-Pionierprojekt fürs Lernen und aus der Führungskräfteentwicklung heraus gestartet haben. Beide erklären aus ihren Perspektiven, worin die Hebel des Betrieblichen Gesundheitsmanagement liegen, wo wir an Datenschutzgrenzen stoßen oder das Gesundheitstracking übergriffig wird und vor allem, inwiefern Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden auch die Lernleistung beeinflussen kann.

Was noch kommt: Lernreise mit Florian Künstler

Über die Feiertage gibt es eine kleine Podcastpause. Aber am 9. April erscheint die nächste Lernreise, die es auch in der Ausgabe neues lernen 03/24 zu lesen gibt. Zu Gast ist Florian Künstler, Singer-Songwriter, der es mit seinem Song "Kleiner Finger Schwur" in die Charts geschafft hat und ihn dazu brachte, alles auf eine Karte, nämlich Musik, zu setzen. Er erzählt von seiner Lernreise, seiner Vergangenheit, den vielen beruflichen Stationen vor der Musikkarriere und wie er Erlebnisse in Musik verarbeitet.

