Gesundheitsförderung

Geschäftsfrau arbeitet im Stehen
Geschäftsfrau arbeitet im Stehen
Experteninterview Teil 2

Was tun, wenn die körperlichen Beschwerden am Arbeitsplatz zunehmen

Carina Weber ist seit 2012 examinierte Physiotherapeutin und seit 2013 selbstständige Unternehmerin. Im Dezember 2022 gründete sie gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner das Gesundheitsunternehmen therathletic in Staufen. Nach dem Leitgedanken “bewegt leben” werden innovative Gesundheitsansätze unter der Idee der Salutogenese mit Therapie und Athletiktraining zu einem ganzheitlichen Gesundheits- und Präventionskonzept verbunden. 
Beleuchtung Bildschirmarbeitsplatz
Beleuchtung Bildschirmarbeitsplatz
Bildschirmarbeitsplatz

Wie sollte der Bildschirmarbeitsplatz beleuchtet sein?

Am Bildschirmarbeitsplatz ist eine angemessene Beleuchtung erforderlich. Arbeitgeber müssen dabei einerseits gesetzliche Vorgaben beachten und andererseits eine Arbeitsumgebung ermöglichen, die an die individuellen Sehgewohnheiten angepasst werden kann. Dabei sind nicht nur physiologische, sondern auch psychologische Aspekte zu berücksichtigen, um Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten.
Bett Ausschlafen
Bett Ausschlafen
Bedeutung von Schlaf

Die unterschätzte Ressource: Schlaf als Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Schlaf ist mehr als nur eine Ruhephase: Er ist ein fundamentaler Bestandteil der menschlichen Gesundheit und spielt eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit im Berufsleben. In einer Ära, in der Stress und ständige Erreichbarkeit den Alltag dominieren, wird die Bedeutung eines erholsamen Schlafes oft unterschätzt. Für Führungskräfte und Verantwortliche im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) bietet sich hier eine wichtige Aufgabe: die Förderung der Schlafgesundheit ihrer Belegschaft.
Büro hell modern flexibel Frau turnt
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Nichtvisuelle Lichtwirkung

Gesundheitswirkung von Beleuchtung am Arbeitsplatz

Licht ist in allen Arbeitsbereichen ein wichtiger Produktivitäts- und Sicherheitsfaktor, aber auch eine wesentliche Grundlage für die Gesundheit der Beschäftigten. Neue Erkenntnisse über die nichtvisuellen und biologischen Wirkungen von Beleuchtung auf den Menschen sollten daher noch mehr als bislang von aktuellen Normen berücksichtigt werden. Technische Möglichkeiten zur Umsetzung einer Beleuchtung, die dem Biorhythmus von Beschäftigten gerecht werden, sind bereits zahlreich vorhanden.
neues lernen der Podcast
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neues lernen

Podcast Folge 22: Gesundheitsheitsförderung - Aufgabe der Personalentwicklung?

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Folge 22 dreht sich um die Frage, ob die Gesundheit der Mitarbeitenden eine Aufgabe der Personalentwicklung ist. Zu Gast sind Volker Nürnberg, Professor für Gesundheitsmanagement, und Franziska Schleuter, Head of Learning Campus beim IT-Dienstleister Maiborn Wolff.
Betriebliche Gesundheitsförderung
Betriebliche Gesundheitsförderung
Gesunde Ernährung im Betrieb

Ernährung im Betrieb – hier sind Beschäftigte und Unternehmen gefragt!

Unternehmen eröffnen sich im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ein vielversprechendes Potenzial, das Ernährungs- und Gesundheitsverhalten ihrer Beschäftigten nachhaltig positiv zu beeinflussen. Gerade betriebliche Ernährungsinterventionen sind eine „win-win-Situation“ für Mitarbeitende und Unternehmen. Im GKV „Leitfaden Prävention“ sind Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung im Bereich Ernährung aufgeführt, die von den Krankenkassen gefördert werden. Welche Vorteile eine gesunde Ernährung im Betrieb mit sich bringt, erfahren Sie im Folgenden.
Business People Jigsaw Puzzle Collaboration Team Concept
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Interview

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) wird erwachsen

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) muss sich heute einer größeren Bandbreite von Herausforderungen stellen als in Zeiten, in denen vor allem Gesundheitstage und Präventionskurse die Gesundheitsaktivitäten in den Unternehmen bestimmten. Die Haufe Redaktion sprach mit Kristin Hunsicker und Oliver Walle von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement über Trends und Qualität im BGM, aber auch über dessen Nutzen für Mitarbeiter und Unternehmen.
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