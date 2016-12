17.05.2013 | News Qualitätssicherung

Umfassendere Qualitätsberichte der Kliniken beschlossen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Kritik an der Behandlungsqualität in Krankenhäusern bricht nicht ab. Die Folge: Krankenhäuser müssen künftig doppelt so häufig Berichte zur Qualitätssicherung abliefern. Daneben wurden die Qualitätsberichte um Informationen zur Hygiene erweitert.mehr