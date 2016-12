11.07.2014 | News Krankenhausbehandlung /Studie

Zusätzliche Behandlungen in Krankenhäusern

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Immer mehr Krankenhausbehandlungen fallen pro Jahr an. Und dies bei konstanter Bevölkerungzahl. Dies geht aus einer am 10.7.2014 in Berlin veröffentlichten Studie hervor, die Hamburger und Berliner Forscher in gesetzlichem Auftrag erstellt hatten.mehr