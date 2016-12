01.04.2014 | News Geburtshilfe

Rückzug freiberuflicher Hebammen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für die von Hebammen erbrachten Leistungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Auf dem Land und in Kliniken sind Hebammen in Deutschland gut erreichbar. Aber: Freiberufliche Hebammen ziehen sich zunehmend zurück!mehr